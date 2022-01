Toujours pas d’E3 cette année

L’ESA, l’Entertainment Software Association, qui organise l’E3, vient de l’annoncer : le retour « en présentiel » n’est pas encore pour cette année. C’est évidemment la pandémie, qui ne ralentit toujours pas, qui est invoquée.

« Étant donné les risques pour la santé entourant le COVID-19 et les potentielles conséquences sur les exposants et le publique, l’E3 ne sera pas tenu en présentiel en 2022 (…) Nous restons incroyablement enthousiastes quant au futur de l’E3 et sommes impatients de vous annoncer plus de détails prochainement. » – communiqué de l’ESA à nos confrères d’IGN

Ce sera donc la troisième année de suite sans l’E3. Et chaque année, l’E3 s’éloigne un peu plus d’un véritable retour. Si les dernières années ont été un peu particulières, on s’est aussi rendu compte que finalement, l’E3 n’était peut-être pas aussi vital qu’on le pensait pour l’industrie, et le jeu vidéo à plus souffert des reports et des problèmes de stocks de consoles et de cartes graphiques que de l’absence du salon.

Sans compter que Geoff Keighley, ex-compagnon de route de l’E3, aura su profiter du créneau ainsi libéré pour faire grossir et imposer son propre événement, construit autour des Game Awards.

Le modèle du Nintendo Direct, largement imité par un peu tout le monde suite à son succès, et devenu « la norme » en termes de communication grand public depuis le début de la pandémie, remplacera-t-il définitivement les grands salons ? La Gamescom, plus gros rassemblement européen, compte bien se tenir en présentiel cette année après deux ans d’annulations consécutives. Le rendez-vous est déjà pris pour une ouverture le 24 aout prochain… si la situation sanitaire le permet ! De même pour le Tokyo Game Show, ou même la Paris Games Week… Tous ces évènements se déroulent un peu plus tard dans l’année, et on a tous l’espoir que l’épidémie se soit tassée d’ici là.

Quant à l’E3, l’ESA n’a pas encore confirmée un éventuel E3 « 100% numérique ». On imagine qu’ils réfléchissent à leurs options, et que c’est à ce sujet qu’ils « annonceront plus de détails prochainement », pour reprendre le communiqué de presse. Affaire à suivre donc.