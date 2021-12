La polémique Activision/ Blizzard vient perturber les Game Awards

Difficile de gérer cette situation quand on organise un événement comme les Game Awards de Geoff Keighley, qui viennent célébrer les succès du jeu vidéo. Car malgré les agissements et les abus d’Activision Blizzard, il reste compliqué de contester que leurs jeux sont des immanquables, et que ces derniers occupent une place particulièrement importante dans la galaxie jeu vidéo.

Les célébrer serait, d’une certaine manière, « mérité » du point de vue du média et de la place qu’ils y occupent, mais aussi de celui des développeurs, qui ont souvent travaillé dur et dans les conditions difficiles qu’on connait hélas de mieux en mieux. Mais ce serait aussi célébrer une compagnie dont la gestion sans aucune considération pour ses équipes apparait de plus en plus clairement. Est-ce qu’on pourrait franchement réclamer un round d’applaudissement pour une société dont l’un des studios, très largement bénéficiaire, vient de licencier un tiers de ses testeurs ? (voir notre article) Et sans parler des accusations de harcèlement et autres agressions sexuelles qui pèsent depuis plusieurs mois sur la compagnie…

C’est devant ce dilemme que se trouve aujourd’hui Geoff Keighley, à 2 jours des Game Awards. Il déclare ainsi sur Twitter que « Activision / Blizzard ne prendra pas part à la cérémonie ». Sauf que la réalité est un peu plus complexe.

Si Keighley promet que Overwatch 2 et Diablo 4 ne seront pas montrés pendant le show, on ne sait pas vraiment si c’est une décision de l’organisation, ou si c’est simplement parce que ce n’était de toutes façons pas prévu. D’un autre côté Rob Kostich, président d’Activision (et non pas Robert Kotick, PDG d’Activision Blizzard – oui, c’est troublant, à croire qu’ils ont tous le même nom dans cette boîte…) figure toujours au conseil des Game Awards, de même qu’Activision reste en lice pour plusieurs récompenses, ainsi que Keighley le confirme dans son tweet.

Et puis, si on mettait effectivement de côté Activision Blizzard, que faire d’Ubisoft ou Riot, qui font eux aussi face à des accusations de comportements pas franchement recommandables (euphémisme) ?

Vraiment, on ne souhaiterait pas être dans les pompes de l’organisateur des Game Awards ces jours-ci… Pour rappel, la cérémonie se déroulera le 9 décembre prochain, et Deathloop, It Takes Two, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet & Clank: Rift Apart et Resident Evil Village concourent pour devenir le Jeu de l’Année.