AG French Direct – Le jeu vidéo français sous le feu des projecteurs

Depuis près de deux ans, une conférence entièrement dédiée aux jeux français et francophone prend de l’importance dans le paysage vidéoludique. Pour cette 4ème édition de l’AG French Direct, ce ne sont pas moins de 40 nouveautés qui nous ont été présentées, qui, pour la majorité, devraient sortir cette année. Un spectacle globalement plaisant, faisant preuve d’un très bon équilibre entre diffusion de trailers et interviews de développeurs.

Une conférence aussi réussie grâce à une belle variété dans les expériences présentées, parfois très ambitieuses, d’autres fois beaucoup plus modestes mais avec une approche différente de ce qu’il se fait dans l’industrie. Evidemment, certains titres sortent selon nous un peu plus du lot. Nous vous proposons donc notre sélection de ces jeux qui nous ont tapé dans l’œil lors des AG French Direct, et que nous vous invitons à garder dans votre viseur en attendant leurs différentes arrivées sur vos machines préférées.

Tinykin

Dans ce Pikmin à la saucé indé, on incarne un scientifique du futur à la recherche de la Terre, qui se retrouve accidentellement dans une maison géante dans laquelle il va rencontrer de petites créatures, les Tinykin, qui l’aideront dans ses aventures. Au programme, ce sont des des environnements très typés des années 90 qui testeront notre habileté à résoudre des énigmes en utilisant astucieusement nos compagnons de fortune. En attendant un hypothétique Pikmin 4, ce Tinykin nous a fait une excellente impression, et il nous tarde de pouvoir mettre la main dessus lors de sa sortie cet été sur PlayStation, Xbox, Switch et PC.

Scaredom

Avec ses faux airs de Super Meat Boy, Scaredom semble bien parti pour nous offrir une épopée « plateformesque » particulièrement relevée. À nous les sauts et dash à gogo pour survivre et évoluer dans cet imposant monde cauchemardesque. Car, en lieu et place de niveaux successifs, c’est une grande aventure qui nous attend ici, avec moult quêtes annexes et autres mini-jeux. En attendant une date de sortie précise, sachez qu’une démo est d’ores et déjà disponible sur Steam pour s’y essayer.

Wéko: The Mask Gatherer

Financé il y a un mois sur Kickstarter, Wéko: The Mask Gatherer est la promesse d’un jeu d’action-aventure en 3D inspiré de The Legend of Zelda. Ainsi, nous aurons droit à des affrontements contre différents monstres et boss dans un univers qui devrait nous proposer son lot d’énigmes. Le travail qu’il reste à effectuer nous parait colossal quand on voit cette première mouture, mais la sortie étant pour le moment programmée pour fin 2023 sur PC, les développeurs disposent d’encore beaucoup de temps pour affiner leur jeu.

Spiral

Le jeu vidéo est un loisir, certes, mais parfois certains titres souhaitent, au delà de l’amusement, sensibiliser ses utilisateurs à des thèmes pas ou peu abordés. C’est le cas de Spiral, qui va nous faire vivre les déboires de Bernard, victime de dégénérescence cognitive. Ainsi, dans cette aventure narrative dont le premier épisode devrait paraître cette année, nous vivrons de l’intérieur les adieux de Bernard aux souvenirs de tous ses proches qui ont fait de lui ce qu’il est, à commencer par sa famille et ses amis. Une expérience empreinte d’empathie et de poésie, qui entend nous informer sur les ravages d’une maladie que nous ne connaissons que trop peu.

Gold Project

Ce projet, dont le financement sur Kickstarter se terminera le 19 mai, se présente comme un metroidvania dans lequel la notion de karma fera partie intégrante de l’aventure. En effet, lors de notre exploration au côté de Kali, la guerrière que l’on incarnera, nous serons amenés à découvrir de nouveaux pouvoirs qui influeront sur notre alignement. Notre héroïne aura alors accès à différentes aptitudes pour survivre durant les combats et s’avancera vers une conclusion scénaristique bien différente selon que nous choisirons de nous laisser corrompre par ces capacités, ou de subsister dans le côté lumineux. Gold Project, dans lequel on retrouvera des compositions musicales de Mister MV, n’est pas attendu avant fin 2023 sur PC.

Last Moon

Voici le jeu qui nous a fait la plus belle impression lors des AG French Direct. Dans Last Moon, on incarne un jeune héros découvrant, après un long sommeil, un monde ravagé suite à la destruction de la lune. Notre mission sera alors d’explorer cet univers, peuplé de créatures hostiles et de boss impressionnants, afin de découvrir ce qui a bien pu se passer. Cet action-RPG nous fait d’ailleurs beaucoup penser à des titres tels que Zelda: a Link to the Past ou Secret of Mana. Au vu des promesses de ce trailer, nous sommes impatients d’être à début 2024, période prévue pour la sortie du jeu sur PS5, Xbox, Switch et Steam.

Propagation Paradise Hotel VR

Unique jeu en réalité virtuelle présenté durant la conférence, si l’on excepte l’annonce d’un partenariat avec le Hellfest pour l’excellent jeu musical Ragnarock, Propagation Paradise Hotel est un survival-horror solo dans lequel nous devrons faire face à une apocalypse zombie coincé dans un hôtel. L’ambiance qui se dégage de ce trailer nous donne vraiment envie de nous amuser à nous faire peur, d’autant que le studio nous promet une histoire palpitante et un grand réalisme dans le maniement des armes qui seront à notre disposition. Rendez-vous est donc pris pour la fin de cet année sur « les principales plateformes VR ».

Tout ceci n’est bien sûr qu’un bref aperçu des jeux présentés pendant les 80 minutes que duraient ces AG French Direct. D’autres jeux prometteurs pourraient également vous intéresser, comme Mirages d’Hiver et ses paysages peints à l’encre, ou Astebros, un roguelite à paraître sur Sega Mega Drive. De fait, nous ne saurions que trop vous conseiller de visionner l’intégralité de la conférence afin de voir quels titres pourraient animer les prochains mois de nos fabuleuses machines de jeu.