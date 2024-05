Les Sims 4 lance des événements limités en jeu

Mariages, anniversaires, réveillon du nouvel an… Les Sims 4 permet d’organiser toute une ribambelle de célébrations pour nos personnages. Cependant, ce n’est pas ce dont il est question aujourd’hui quand Electronic Arts annonce le lancement d’un système d’événements pour le jeu. En l’occurrence, il s’agit ici de l’ajout de nouvelles fonctionnalités qui se rapprochent d’un battle pass.

Déjà dix ans que le quatrième opus de la franchise Les Sims est sorti et continue d’être régulièrement abreuvé de nouveautés. En une décennie, les pratiques et la culture du jeu vidéo ont le temps de changer, et tandis que l’annonce concrète d’un futur Les Sims 5 (pour l’instant connu sous le nom de « Projet Rene ») se fait attendre, les équipes de Maxis et d’Electronic Arts s’efforcent de faire en sorte que Les Sims 4 reste un référence pertinente qui puisse toujours attirer les joueurs. C’est dans cet esprit que le système d’événements propose désormais aux joueurs de récupérer des récompenses via des opportunités limitées dans le temps.

En plus des kits, extensions et packs de jeu qui nous abreuvent régulièrement de nouveaux contenus, il sera ainsi désormais possible d’obtenir des objets, coiffures voire traits de caractère inédits en participant gratuitement à des défis sur Les Sims 4. Le premier challenge, qui vient d’être lancé et devrait s’étaler sur quatre semaines, consistera simplement à se connecter régulièrement au jeu afin d’obtenir jusqu’à huit bonus sur la période. Il est précisé que les futurs événements pourraient être de différente nature et nécessiter, par exemple, la réalisation de certaines actions en jeu.

A première vue, cette nouvelle mise à jour ressemble beaucoup à ce qui existe déjà sur Les Sims Mobile, où les bonus de connexion et missions en temps limité permettent déjà de faire le plein de cadeaux. Cependant, ce genre de pratique est en effet bien plus courante sur les jeux mobiles, où elles visent à créer de l’engagement dans la durée et avec régularité. Par ailleurs, le caractère temporaire de ces offres est aussi, bien souvent, un moyen d’inciter à recourir aux microtransactions pour obtenir les conditions nécessaires à leur obtention avant qu’il ne soit trop tard.

Ce système de battle pass n’est donc pas forcément connoté positivement, surtout lorsque l’on parle d’une licence déjà coûteuse si l’on prend en compte les multiples contenus additionnels déjà commercialisés. Bien que le système d’événements affiche sa gratuité, certains joueurs craignent ainsi qu’il y ait anguille sous roche. Surtout, certains soulignent que la création de bonus de connexion ne correspond pas à la manière dont beaucoup jouent aux Sims 4, avec un pic d’activité à la sortie des extensions et parfois des pauses de plusieurs mois entre deux parties.

La véritable question est alors : est-ce un problème pour Electronic Arts du moment que les ventes sont au rendez-vous ? L’éditeur a-t-il quelque chose à gagner à ce que ses clients aient une activité régulière en jeu ? Une hypothèse s’est formée en lien avec les premières informations concernant Projet Rene, selon lesquelles ce cinquième opus des Sims aurait un aspect plus communautaire qui pourrait le rapprocher d’un jeu service. Il pourrait alors s’agir d’une manière d’habituer la communauté à cette nouvelle logique. Dans tous les cas seul le temps nous dira si les adeptes de simulation de vie suivront.