Hogwarts Legacy 2 sera lié à la série Harry Potter de HBO

A-t-on besoin d’une série Harry Potter après les huit films auxquels on a déjà eu le droit, et qui, sans être tous excellent, sont de bonnes adaptations des livres de J.K. Rowling ? On verra bien ce que cela donne, alors que le casting est en cours et qu’il ne faut pas s’attendre à une sortie avant 2026. Mais Warner a de la suite dans les idées, et sans annoncer encore officiellement Hogwats Legacy 2, le studio a livré quelques détails sur une particularité à venir sur cette suite.

Attention, que les choses soient claires, il ne faut pas s’attendre à la voir débarquer avant peut-être deux ou trois ans, et donc les plans peuvent changer d’ici là. Néanmoins, fort du succès du premier épisode, qui fut l’un des jeux les plus vendus de l’année dernière, il fait peu de doute qu’on ait le droit à une suite qui pourrait s’éloigner de l’intrigue principale de Hogwarts Legacy. Rappelons que ce dernier se déroulait durant les années 80, et que si quelques easter-eggs et personnages étaient présents, rien ne reliait véritablement le scénario du jeu à la saga littéraire.

Cependant, cela pourrait changer dans le futur, et Hogwats Legacy 2 serait donc lié de près ou de loin à la série HBO Harry Potter à venir, sans que l’on sache encore trop comment, même si on imagine bien que ce seront surtout des clins d’œil plus qu’autre chose. Ceci ne vient pas de nulle part, puisque c’est David Haddad, président de la branche Interactive Entertainment de Warner Bros., qui confirme à Variety que les deux projets partageront des « éléments narratifs », sans en dire davantage.

Il ajoute aussi que le développement de Hogwats Legacy 2 est l’une des « grandes priorités » de l’éditeur. On sait que le studio Avalanche était il y a peu de temps en pleine phase de recrutement et annonçait rechercher un « senior writer » pour travailler sur cette suite et qu’elle aura une narration à embranchement. Ceci laisse présager des choix à faire pour le joueur, avec, espérons-le, le fameux système de moralité qui manquait cruellement sur le premier opus.

Il fait donc peu de doute que notre retour à Poudlard est bel et bien prévu dans quelques années et cette nouvelle déclaration de David Haddad ne fait que confirmer cela, même si le lien dont il parle entre Hogwats Legacy 2 et la future série Harry Potter nous semble encore très floue sur le fond, comme sur la forme. Cependant, il paraît confiant quant à la qualité de ces projets et entend offrir au public toujours plus de magie et d’émerveillement dans les années à venir.

Nous savons depuis un certain temps que les fans sont à la recherche de plus de choses dans ce monde, et nous passons donc beaucoup de temps à réfléchir à cette question. Nos observations nous montrent qu’il n’y a pas de grandes différences entre un jeune fan et un plus âgé. Ce sont simplement de grands fans de Harry Potter, et nous essayons de créer des expériences authentiques pour les satisfaire.

Doit-on s’attendre à manger du Harry Potter autant que du Star Wars et du Marvel dans le futur ? Peut-être bien, mais espérons au moins que nous éviterons l’indigestion, parce que les deux sagas citées ont bien des difficultés à maintenir un haut niveau de qualité, mais aussi des audiences stables.