Batman Arkham Shadow – La réalité virtuelle n’en (rat)e pas une !

Depuis 2009, la licence Batman : Arkham fait certainement partie des incontournables de la sphère en matière d’adaptations, mettant l’homme chauve-souris sous la lumière des projecteurs, qu’il n’a pourtant pas l’habitude d’approcher. Parce que depuis 15 ans maintenant, et au grand bonheur des fans, Gotham se colore de ses plus sombres nuances. Et s’il y a bien un studio qui compte maintenir cette tendance c’est Camouflaj, papas de Marvel’s Iron Man VR, qui décident de remettre le couvert en s’attelant à l’univers DC avec Batman Arkham Shadow, en exclusivité sur Meta Quest 3.

Il faut dire que les derniers jeux DC en date n’ont pas fait l’unanimité. Gotham Knights et Suicide Squad : Kill the Justice League ont sans grande surprise fait tâche sur le tableau, moteurs de concepts brouillons ou passéistes. S’ils ne pouvaient compter que sur les graphismes pour établir leur argumentaire, Batman Arkham Shadow, quant à lui, a bien l’intention de convaincre les réticents de craquer pour la VR tout en marchant sur la première tentative Batman : Arkham VR sorti en 2016.

Prenant place deux ans après les événements d’un certain Batman : Arkham Origins sorti en 2013, le nouveau titre sur Oculus ne risque pas de nous mettre de la poudre aux yeux, puisque les flammes se chargeront très bien d’explorer nos rétines. Gotham est la cible d’un coup d’état orchestré par un terroriste du nom du Roi des Rats, activiste radical anti-corruption. Lui et son armée de fidèles aux masques à gaz n’auront aucun mal à barrer la route du propriétaire de la Bat-mobile, au cœur d’une métropole encore rongée par la guerre et le banditisme.

Pour les adeptes les plus pointilleux, la bande-annonce du nouveau titre de Camouflaj ne laisse rien au hasard, et nombreux seront certainement ceux qui auront saisi le clin d’œil au Gray Ghost à l’apparition d’une affiche de cinéma, ou qui connaissent déjà le Roi des Rats depuis Arkham Asylum, où l’on avait disposé son équipement, lui qui répondait à l’époque au nom de « Ratcatcher ».

Côté gameplay, ce premier trailer ne nous dévoile rien le concernant, mais comptez toujours sur les nombreux gadgets de notre cher Batman pour nous en mettre plein la vue (littéralement). Il faudra être vif, rusé, et frapper au bon moment pour venir à bout de l’armée d’adeptes et de rats peuplant la ville. Ce nouveau projet incarne ici la preuve que la VR tente de tout faire pour donner envie en diversifiant ses propositions et ses licences, lorsque les joueurs ne voient souvent pas l’intérêt de dépenser des mille et des cents pour un catalogue pas ou peu rempli.

Les casques de réalité virtuelle se succèdent et se ressemblent, mais il semblerait qu’aucun n’arrive à faire exister une feuille de route concrète et durable, la faute à un marché trop gourmand financièrement et une communauté qui peine à croître. Toujours est-il que la proposition s’avère courageuse et l’on espère que Batman Arkham Shadow saura rassembler les fans du chevalier noir pour partir dératiser Gotham à l’automne prochain sur Meta Quest 3, période à laquelle le jeu devrait voir le jour (ou la nuit).