Gotham Knights – Qui sont les quatre héritiers de Batman ?

Batman est mort. C’est probablement aussi difficile à lire pour vous que ça l’est à écrire pour nous ; pourtant, c’est le postulat de départ du nouveau jeu dans le Batverse, Gotham Knights. Le Chevalier Noir s’en est allé, et c’est aux membres survivants de la Bat-Family que revient la lourde tâche de protéger Gotham. Mais qui sont ces quatre héros, pas tous très connus du grand public ?

Batgirl, le cerveau du groupe

Puisqu’il y a (avait, snif !) un Batman, il fallait une Batgirl, comme il y a une Supergirl. À ne pas confondre avec Batwoman, cousine de Bruce Wayne dans sa version moderne (comme Supergirl est la cousine de Superman), Batgirl est la fille du commissaire Jim Gordon. Elle fut grièvement blessée par le Joker dans l’album culte The Killing Joke, et fut un temps en fauteuil roulant. Elle pris alors le rôle d’Oracle, assistante nerd de Batman, dont est directement inspiré le personnage de Futaba Sakura dans Persona 5.

Dans Gotham Knights, elle sera le personnage raisonnable, et, son passé d’Oracle oblige, évidemment douée pour le piratage…

Robin, la jeunesse

Robin est le premier compagnon de Batman qui nous vient en tête. C’est la moitié du Dynamic Duo. Mais attention, il y a Robin et Robin. Et même : ..et Robin, et Robin. Tim Drake, le Robin de Gotham Knights, est en effet le troisième Robin. Il enfile la cape du boy wonder après la « mort » de Jason Todd, assassiné par le Joker. Ce sont ses capacités de détective hors normes qui lui vaudront d’être choisi. Tim, pourtant âgé de seulement neuf ans, a en effet découvert seul la véritable identité de Batman…

Dans le jeu, Robin aura l’énergie de la jeunesse, et des compétences d’enquêteur qui auraient rendu Batman fier ! C’est aussi un combattant aguerri, adepte du wushu, ayant profité de l’entraînement de Lady Shiva en personne.

Red Hood, la force brute

La présence de Red Hood au sein de l’équipe empêche Gotham Knights de se dérouler sur la même timeline que la trilogie Arkham. Sans trop spoiler la conclusion de cette dernière, Red Hood est en vérité Jason Todd, le deuxième Robin, kidnappé, puis battu à mort par le Joker. Si Batman l’a cru mort, Todd s’en est pourtant sorti (grâce à Harley Queen), et reviendra à Gotham sous le masque de Red Hood (le gangster qu’était le Joker avant de devenir le Joker), rempli de colère contre Bruce Wayne. Il finira par rejoindre les rangs des « gentils », mais reste instable et impulsif.

Il est le personnage qui incarne la violence et la puissance dans Gotham Knights, et contrairement à la plupart des héros de cet univers, n’hésite pas à utiliser des armes à feu.

Nightwing, le leader

Dick Grayson de son vrai nom, Nightwing a d’abord été le Robin original. En grandissant, Robin eut de plus en plus de difficultés à accepter l’autorité de Batman. C’est ainsi qu’il pris son indépendance en changeant d’identité secrète et de costume pour devenir Nightwing. Il devint alors le protecteur de Blüdhaven, une ville voisine de Gotham.

S’il n’est plus Robin, Nightwing a toutefois bénéficié de l’enseignement de Batman pendant plusieurs années, ainsi que de sa formation d’artiste de cirque. Il est ainsi un combattant remarquable, et en tant que premier et plus ancien compagnon du Dark Knight, il est un leader respecté. C’est vers lui que les autres membres de l’équipe se tourneront lorsque des décisions devront être prises…

Il fallait au moins quatre héros pour prendre la relève du plus grand d’entre tous. Chacun porte d’ailleurs une facette de Batman en lui (le détective, le combattant, la colère, l’amateur de gadget). Mais Batman est-il réellement mort ? Peut-il seulement mourir, d’ailleurs ? Il a déjà vaincu à la fois la mort et le temps (dans « Final Crisis »), on l’imagine mal mourir dans un jeu vidéo. Pourtant, le début de Gotham Knights ne laisse que peu de place au doute… Le destin de Batman est-il scellé ? Réponse le 21 octobre avec la sortie de Gotham Knights sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.