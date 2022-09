Gotham Knights pousse les potards à fond sur PC

Gotham Knights, héritier de la trilogie Arkham, ne sortira pas sur les consoles d’ancienne génération, PlayStation 4 et Xbox One. Et du coup, rien ne le retient, et on apprend que sur PC, le jeu bénéficiera de toutes les dernières technologies pour rendre le jeu le plus impressionnant possible.

On découvre ainsi à l’occasion d’une bande annonce faisant la promo de la version PC du jeu que ce dernier bénéficiera « day one » de la résolution 4K et d’un framerate « élevé » (qui n’est hélas pas chiffré, et dépendra de votre configuration…), du Ray-Tracing, mais aussi des améliorations logicielles telles que les Nvidia DLSS2, AMD FSR2 et Intel XeSuper Sampling (XeSS) – comme ça, pas de jaloux, tous les « gros » PC pourront mettre à profit leur tech ! Le jeu embarquera aussi dès sa sortie la prise en charge des écrans ultra larges.

Bien qu’héritier de la trilogie Arkham – c’est le premier jeu dans le Batverse depuis Arkham Knight – Gotham Knights s’éloignera de la timeline de la trilogie pour avoir plus de libertés scénaristiques. Ainsi, si Batman est déclaré mort au début de l’aventure pour laisser la place à Robin, Nightwing, Batgirl et Red Hood, ce ne sera donc pas à la suite du « Protocole Knightfall » qu’on voit lors de la « vraie » fin d’Arkham Knight.

Pour en savoir plus sur les évènements qui ont conduit à la disparition du Chevalier Noir, une histoire en 6 volumes sobrement intitulée Batman Gotham Knights sortira en librairie pour accompagner le jeu le 28 octobre prochain. Comme pour les comics Batman/ Fortnite, chaque volume contiendra un code permettant de débloquer du contenu in-game.

Enfin, cette nouvelle bande-annonce pour la version PC rappelle que pour toute précommande du jeu, un skin exclusif du Batcycle sera offert. Pour les collectionneurs compulsifs (et vaguement fortunés), le gros collector et sa quadruple-statuette semble encore disponible chez plusieurs revendeurs à l’heure où nous rédigeons ces lignes (300€ tout de même…).

Gotham Knights sortira sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series le 21 Octobre prochain.