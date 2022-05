Gotham Knights – Un trailer de gameplay bat-errible

La trilogie des Batman Arkham (oui, nous n’incluons volontairement pas Arkham Origins) développée par Rocksteady reste un modèle d’adaptation d’une œuvre en jeu vidéo. Presque dix ans après la sortie du dernier opus, la rumeur de l’arrivée sur Switch de l’Arkham Collection, incluant les trois jeux d’origine, a su enthousiasmer les fans. En attendant l’officialisation du bundle, c’est à Gotham Knights qu’il revient de perpétuer l’héritage laissé par ce monument vidéoludique, encensé par la critique.

Après un premier report, la sortie du jeu est finalement prévue pour le 25 octobre 2022. Chez WB Games Montréal, le moment semblait donc parfaitement approprié pour nous montrer de quoi est capable la relève du chevalier noir par l’intermédiaire d’un nouveau trailer. Et on doit admettre que ce dernier nous laisse sceptiques.

Là où la discrétion primait dans les aventures de Batman, cette suite spirituelle se devait d’avoir un gameplay plus varié, justifié par la présence de différents héros et des stratégies sous-jacentes à son aspect multijoueur. Ce trailer confirme bien que Nightwing se montrera plus léger que Red Hood, ce qu’on pouvait attendre, mais cela nous inquiète sur un défaut présent à différents niveaux : la lourdeur transpirante du jeu.

Notre Dick Grayson costumé a beau virevolter dans tous les sens, il ne porte finalement que très peu de coups, et sa chorégraphie y perd en intérêt. À l’inverse de son mentor, dont les gestes étaient fluides, précis et utiles, ceux de Nightwing sont exagérés et complètement injustifiés. De son côté, Red Hood semble paré d’une armure de plomb, et ne savoir faire que tirer. Lentement. Certes, on ne s’attendait pas à Bayonetta, mais tout de même : une rigidité pareille contraste avec le personnage du comics, égal du Dark Knight en termes de prouesses physiques.

Plutôt que les qualités, il nous semble malheureusement que ce soit les défauts des personnages qui sont exacerbés dans leur gameplay respectif. La séquence de course-poursuite ne nous laisse pas espérer bien mieux en dehors des combats : la sensation de vitesse est presque inexistante, les dérapages rigides, les mouvements très lents, etc. et ce n’est pas la séquence scriptée marquant sa fin qui va nous rassurer.

Et que dire de la ville ? Après une trilogie qui regorgeait de secrets, et un Spiderman fourmillant de détails, celle-ci ne paraît pas seulement terne et sombre, mais surtout fade et vide. On craint tristement qu’elle ne nous propose finalement que peu de choses, en dehors de moments de combat répétitifs.

Cerise sur le gâteau, Gotham Knights ne sortira finalement que sur les consoles next-gen, et passera son tour sur PS4 et Xbox One. Même s’il est trop tôt pour en juger, avec ces héros tenant du cliché, et une ville de Gotham désenchantée, l’héritage du Chevalier Noir ne nous aura jamais paru aussi sombre.