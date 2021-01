Gotham Knights – Jouez-la coopération dans les rues de Gotham

Malgré les nombreux reports ayant eu lieu tout au long de l’année 2020, nous avons eu droit à plusieurs annonces de jeux vidéo, notamment le retour du Chevalier Noir (ou presque). En effet, Warner Bros. Montréal avait officialisé Gotham Knights l’été dernier en expliquant le lien entre ce dernier et la série Arkham. Aujourd’hui, le studio refait parler de lui et nous en apprend plus sur la coopération et le gameplay de leur prochain titre.



Replongez dans Gotham et terrassez les malfrats avec Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood à travers les différents quartiers de la ville, afin de mener l’enquête sur la mystérieuse mort de Batman. À l’image des deux derniers titres de la série Arkham, le joueur sera amené à contrôler différents personnages, ayant chacun des styles de combats très différents. Cependant, Gotham Knights proposera des mécaniques de gameplay venant des RPG et nous permettra de jouer en solo et en coop.

Le changement de personnage pourra être effectué n’importe quand dans le jeu en passant par le QG de nos héros et ces derniers pourront gagner de l’expérience au fil de l’aventure (qu’ils soient joués ou non). Il sera alors nécessaire d’acheter des améliorations et des costumes afin de personnaliser et améliorer au mieux les personnages et ainsi débloquer de nouveaux gadgets et autres capacités fort utile lors des combats. Fleur Marty, productrice exécutive du jeu déclare à ce sujet :

“Nous avons entièrement repensé le système de combat pour qu’il fonctionne bien en coopération. Bien sûr, nous incarnons toujours un combattant, et certains des mécanismes ne seront pas étrangers aux personnes qui ont joué et apprécié la série Arkham, mais cela reste à bien des égards très différent.”

Le studio québécois a totalement retravaillé le gameplay du jeu afin qu’il puisse être disponible en coopération. Si vous aviez toujours rêvé de pouvoir parcourir les ruelles sombres et les toits de Gotham avec un ami, il vous sera désormais possible de profiter de l’histoire de Gotham Knigts en duo. Une mécanique qui se veut de plus en plus rare ces dernières années sur des productions de cette ampleur.

Si on ajoute à cela l’annonce de Suicide Squad: Kill the Justice League attendu pour 2022, l’univers de DC Comics semble avoir encore beaucoup à nous offrir et on attend avec impatience l’annonce officielle des différentes dates de sorties. Gotham Knights est, quant à lui, attendu pour l’année 2021 et sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.