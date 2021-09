Gotham Knights – Les héros sortent de l’ombre !

On peut dire que cela fait un bout de temps que la relève du chevalier noir n’avait plus fait parlé d’elle. Véritable annonce coup de poing durant l’été 2020, le futur jeu d’aventures de Warner Bros. Games a su très rapidement se faire une place dans le cœur des joueurs désireux de parcourir une nouvelle fois les rues de Gotham, afin d’arrêter la pègre et les plus grands méchants de l’univers DC. Mais suite à quelques complications, Gotham Knights a cessé de faire parler de lui durant quelques mois, mais profitera du prochain DC Fandome pour ressortir de l’ombre.

Initialement prévue pour l’année 2021, plusieurs difficultés de développement ont poussé le studio Warner Bros. Games Montréal à revoir leur calendrier de sortie, obligeant les joueurs à patienter jusqu’en 2022. Ainsi bon nombre de fans ont vu leurs espoirs d’y jouer prochainement être anéantis jusqu’à ce que l’on apprenne que de nouvelles informations sur le jeu seraient diffusées lors du DC FanDome 2021 se déroulant le 16 octobre prochain.

Bien entendu, l’éditeur n’a pas pu s’empêcher de faire saliver un peu plus les joueurs en leur présentant un tout nouveau Key Art qui bien que très sympathique ne donne malheureusement aucune information concrète sur le jeu. On y retrouve tous fois nos quatre héros de l’équipe du défunt Batman : Red Hood, Nightwing, Batgirl et Robin. Rappelons que le Chevalier Noir sera absent du jeu (a priori…) en tant que protagoniste, malgré les immenses succès des jeux de la licence Batman Arkham.

Rassemblant toutes les nouveautés de l’univers DC, cet évènement Fandome apportera sûrement quelques informations sur le très attendu Gotham Knights et, on l’espère, une date de sortie précise pour ce jeu. Entièrement gratuit, il sera possible d’assister à cet event sur différentes plateformes de streaming telles que Twitch, Youtube ou encore sur le site officiel de l’évènement.