Gotham Knights – Les protégés de la chauve-souris ne prendront leur envol qu’en 2022

Voilà une annonce qui risque de ne pas faire plaisir aux fans de DC Comics. Alors que l’année 2020 avait été marquée par l’annonce en fanfare de Gotham Knights, qui avait mis du baume au cœur des aficionados de la chauve-souris, ce début d’année 2021 risque d’être bien plus sombre avec l’annonce du report du jeu 2022. Initialement prévu pour sortir dans le courant de l’année 2021, les développeurs de chez Warner Bros. Games Montréal se sont exprimés cette semaine sur les raisons de ce report.

On ne va pas se mentir, les joueurs commencent à être habitués à ce genre de nouvelle, depuis plus d’un an déjà les annonces de report s’enchainent un peu partout dans les studios de développement, pour le meilleur et parfois pour le pire. La raison une nouvelle fois avancée par les développeurs étant, bien évidemment, de désirer plus de temps afin de pouvoir peaufiner leurs jeux et le sortir dans les meilleures dispositions.

” Gotham Knights sera désormais lancé dans le monde entier en 2022 ! Nous donnons plus de temps au développement du jeu pour offrir aux joueurs la meilleure expérience possible. Merci à nos incroyables fans pour votre formidable soutien au jeu Gotham Knights. Nous sommes impatients d’en présenter davantage dans les mois à venir.”

Ce report de Gotham Knights place donc l’année 2022 sous la coupelle de DC Comics, qui proposera deux jeux du même univers. En effet, Suicide Squad : Kill the Justice League est lui aussi prévu pour l’année 2022 et nous invitera, à l’inverse de Gotham Knights, à incarner une équipe de super vilains. Il est donc presque amusant de se dire que les joueurs pourront choisir s’ils préfèrent rejoindre l’ordre ou le chaos dans cet univers toujours aussi sombre.

Gotham Knights est donc prévu pour l’année 2022 sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.