Aragami II – Un nouveau report pour l’esprit vengeur

C’est peu dire qu’Aragami II, le jeu d’infiltration façon Tenchu développé par le studio catanlan Lince Works, est attendu. En effet, la campagne Kickstarter menée en mars 2020 fut un énorme succès promettant ainsi une suite aux aventures d’Aragami, le shinobi de l’ombre. Difficile d’imaginer que leur première campagne a peiné à atteindre les 30 000 euros alors que celle-ci en a réuni près de 3,5 millions.

L’inattendu succès du premier volet qui s’est écoulé à plus de 500 000 unités a donné la possibilité au studio barcelonais de récidiver avec un second épisode plus ambitieux. Malheureusement, un report a été annoncé repoussant la sortie au troisième trimestre 2021. Dans un communiqué, Lince Works explique que le jeu est en phase de finalisation. Bien que jouable, il subit actuellement les dernières retouches et rectificatifs.

Il faut dire que le premier volet de notre assassin mort-vivant a su se faire une place. Mêlant habilement exploration et infiltration dans une ambiance de Japon médiéval en cel-shading, Aragami offre un challenge relevé, mais pas insurmontable qui a su faire le consensus entre néophytes et amateurs éclairés du genre. Cet esprit vengeur invoqué pour être le bras armé d’une jeune femme prisonnière a la capacité de se déplacer grâce aux ombres, de la contrôler et même d’en faire une arme mortelle. Il faudra progresser dans des environnements hostiles, se jouer des ennemis et des pièges de lumière pour parvenir à délivrer notre jeune maîtresse.

Pour réitérer son premier succès, Lince Works aura néanmoins fort à faire. En effet, le premier opus n’était pas dénué de défauts qui rendaient l’aventure trop linéaire. Les décors manquaient parfois d’inspiration et, de fait, les environnements sont très inégaux, passant du bon au médiocre d’une mission à l’autre.

L’absence de variété dans les ennemis rencontrés fut aussi un reproche. Il était dommage que la difficulté soit juste calibrée par le nombre d’adversaires croisés. Les mécaniques de progression consistant à briser des orbes pour poursuivre sa route deviennent rapidement lassantes. Le multijoueur, bien que plaisant, a encore beaucoup de choses à offrir et nul doute que Lice Works y aura été attentif.

L’ombre d’Aragami II va donc encore planer pendant quelques mois avant qu’il soit possible de se frotter à ses nouvelles aventures. Reste à espérer que le résultat soit à la hauteur des attentes, mais l’optimisme est de mise. Aragami II sera disponible au cours du troisième trimestre 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC via Steam.