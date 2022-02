Batman: Arkham Collection – Le chevalier de Gotham pourrait fondre sur la Switch

Hey, vous savez ce qui manque à la Switch ? Alors oui, nous savons qu’une question aussi vague fait appel à toute sorte de réponses (surtout vu la puissance de la bécane, la valeur de son offre en ligne ou, plus simplement la fiabilité de son hardware) mais non, là, nous voulions parler de jeux de super héros ! « Mais, il y en a ! » Effectivement, chers lecteurs éclairés, une fois encore, vous auriez raison. Wonderful 101, les Gardiens de la Galaxy, DC Universe Online, … Il y a bien quelques jeux de super héros sur Switch mais, on s’en fout, nous, on voulait parler de Batman: Arkham Collection.

Aaaah, y a-t-il plus belle compilation pour un fan de comics et de jeu vidéo (à moins de détester l’homme chauve-souris) ? En effet, comment refuser une œuvre 3 des meilleures adaptations de l’univers des comics au format vidéoludique ? C’est une question à laquelle les fans de Nintendo Switch ne peuvent répondre puisque les amateurs du chevalier de Gotham doivent se satisfaire avec la version Lego du héros le plus cool de DC Comics (avis purement subjectif). Enfin, sauf si cette dernière rumeur s’avère vraie.

Vous aurez déjà probablement relié les points : d’après WTT, un site français de commerce en ligne spécialisé en jeu vidéo et accessoires pour consoles, Batman: Arkham Collection pourrait bientôt à nouveau débarquer dans une version à destination de la console hybride. Alors oui, ce n’est qu’une rumeur de plus dans une liste déjà interminable mais celle-ci tient un semblant de vraisemblance si on considère que c’est ce site même qui avait leake le portage Switch de The Witcher 3.

Ceci dit, ça ne garantit rien non plus… La page qui lâchait cette info a depuis été supprimée, et après tout, aucun bruit de couloir ne laissait présager de l’existence d’un tel projet mais, avec tout le respect que nous devons à notre console hybride, on a du mal à imaginer que le dernier volet des aventures de Batman (Batman: Arkham Knight) pourrait tourner dessus sans le renfort du cloud (ou alors si mais les concessions seraient probablement fabuleuses (tout comme la quantité de données à télécharger pour installer les jeux sur la console)). Donc ce n’est pas que nous souhaitions forcément nous montrer pessimiste (d’autant que la nouvelle nous fait plaisir, en vrai) mais on a du mal à croire à ce projet…

Et vous alors, vous laisseriez-vous tenter par une version Switch des aventures vidéoludique de l’homme chauve-souris ? Dans l’attente de la confirmation d’une telle compilation sur la console hybride, vous pouvez retrouver ces jeux sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.