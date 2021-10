Un Super Smash Bros.-like avec Batman et Scooby Doo ?

La réussite incontestable de la série Super Smash Bros. en général, et du dernier épisode en particulier donne des idées et des envies aux grands groupes détenteurs de catalogue de licences. Ainsi, très récemment, c’est Nickelodeon qui a sorti son SSBU-like, titré Nickelodeon All-Star Brawl. Le jeu permet de voir s’affronter des personnages issus des univers de Bob l’Éponge, des Tortues Ninja ou des Razmoket, ou encore Korra, du Dernier Maître de l’Air… Il a connu une réception mitigée, malgré certaines qualités qui venaient améliorer les quelques défauts de SSBU (le netcode, par exemple).

Mais pas facile de s’imposer et de tenir la comparaison face au mastodonte de Nintendo, qui a réussi le tour de force de réunir un nombre incroyable de licences au sein du même jeu, en faisant une sorte de musée vivant du jeu vidéo. D’autres s’y étaient déjà cassés les dents (quelqu’un se souvient de PlayStation All-Stars Battle Royale ?).

Le prochain à tenter sa chance pourrait bien être Warner, à en croire des rumeurs postées sur Reddit, depuis appuyées par Jeff Grubb, de Venture Beat, qu’on estime être une source sérieuse en général. Toujours d’après les éléments qu’on trouve sur Reddit, voici une liste de personnages qui seraient au générique du jeu :

Sammy (de Scooby Doo)

Gandalf (de… non, ça, vous savez)

Tom & Jerry

Batman

Fred Pierrafeu

Mad Max

Johnny Bravo (de la série Cartoon Network)

Il a dans un premier temps été envisagé que le jeu soit développé par NetherRealm (Mortal Kombat), mais cette information a été balayée par Jeff Grub. Néanmoins, Warner possédant la licence Mortal Kombat, on peut imaginer que Sub Zero ou Raiden soient au casting du titre.

Enfin, pour appuyer un peu tout cela, on ajoute que le titre Multiversus vient d’être déposé par Warner pour un futur jeu vidéo. Si on pense à l’immense catalogue de licences que possède Warner, on se dit qu’un tel jeu pourrait bien être un prétendant sérieux à l’héritage Super Smash Bros. Imaginez le casting : les héros DC Comics, les personnages Cartoon Network (Gumball, Adventure Time, les Supers Nanas…), Adult Swim (Rick et Morty, Samouraï Jack…), mais aussi toutes les licences ciné, de James Bond à Harry Potter en passant par Robocop, Matrix, le Seigneur des Anneaux ou Gremlins. On en aurait pour quelques années de DLC !