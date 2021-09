Fortnite x Batman – Le crossover se poursuit en BD avec Point Zero

Que se passerait-il si le plus grand super-héros du monde rencontrait le plus gros jeu vidéo du monde ? Une confrontation des énergies telle qu’elle serait à même de bouleverser la bonne marche de l’Univers ? On n’est pas loin de ça dans Point Zero, une aventure de Batman sur l’île de Fortnite.

C’est en poursuivant Harley Quinn dans un étrange portail que Batman se retrouve sans trop comprendre comment à essuyer des tirs qui lui semblent destinés. Pour comprendre ce qu’il se passe et espérer rentrer à Gotham, le Chevalier Noir va d’abord devoir survivre…

Un crossover étonnant ? Pas tant que ça. C’est même quelque chose qui devait inévitablement arriver tant les deux licences sont championnes des featurings ! Les albums de Batman ont ainsi déjà hébergé dans leurs pages les Tortues Ninja, Scooby-Doo, les personnages des Looney Tunes ou encore Musclor et les Maîtres de l’Univers… Quant à Fortnite, on ne présente plus ses ambitions de devenir le Metaverse dont on parle en ce moment. Véritable carrefour de la culture pop, on y croise de nombreux personnages emblématiques de différents univers (de Lara Croft à Will Smith en passant par Rick & Morty ou les Avengers…), mais aussi des concerts, festivals de cinéma, expos d’art contemporain ou commémorations historiques…

Aux manettes de cette aventure de Batman intitulée Point Zero, on retrouve Christos Gage au scénario, véritable couteau-suisse de l’écriture, on lui doit aussi bien des scénarios pour DC (Deadshot, Wildstorm…) que pour Marvel (récemment Iron Man 2020 et Machine Man 2020…) mais aussi des épisodes de séries télé (le Daredevil de Netflix) ou des jeux vidéo (il a participé au Marvel’s Spider-Man d’Insomniac).

Et pour l’épauler, Donald Mustard en personne, directeur créatif de chez Epic Games et créateur de Fortnite s’est impliqué, assurant la cohérence du tout. C’est Reilly Brown qui s’est chargé du dessin.

Petit Bonus façon Pif Gadget (Coucou les vieux ! Les jeunes, Googlez ça !), chaque album contiendra un code de téléchargement permettant de débloquer des bonus in-game exclusifs pour Fortnite à l’image de Batman. L’album sort aujourd’hui même, 3 septembre, au (petit) prix de 12€. À quelques jours à peine du Batman Day 2021, voilà qui tombe à pic pour s’échauffer…