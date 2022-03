Batman – Après Robert Pattinson, Keanu Reeves incarnera le Dark Knight

En attendant de réussir à convaincre Warner de remettre John Constantine à l’affiche, Keanu Reeves va incarner un autre super-héros de la galaxie DC Comics, et même LE super-héros de l’écurie rivale de MARVEL, puisqu’il prêtera sa voix à Batman lui-même dans un film d’animation prévu pour le printemps.

Il n’occupera cependant qu’un second rôle, puisque le film sera consacré aux compagnons à quatre pattes de Superman et compagnie : DC League of Super-Pets, ou Krypto et les Super-Animaux en VF mettra ainsi en scène Krypto, le chien de Superman, Ace, le doberman de Batman, ou encore PB, le cochon de Wonder Woman (?!).

Si on peut a priori penser à une pirouette marketing pour vendre l’univers DC aux enfants (le film est conseillé à partir de six ans), l’équivalent à fourrure de la Justice League existe pourtant depuis 1962, date de sa première apparition dans Adventure Comics sous l’appellation Legion of Super-Pets.

C’est Jared Stern, déjà à l’écriture sur le film LEGO Batman, qui écrit et réalise, et on préfèrera aller voir le film en version originale si possible pour profiter pleinement de son casting cinq étoiles, avec Dwayne Johnson dans le rôle de Krypto, Kevin Hart dans le rôle de Ace, Keanu Reeves en Batman, donc, et John Kracinski (Jack Ryan dans la série Amazon Prime) dans le rôle de Superman, mais aussi Ben Schwartz, dont on entendra aussi très bientôt la voix dans Sonic 2, ou Jameela Jamil, transfuge de chez MARVEL, où elle incarne la rivale de She-Hulk dans une série à venir…

Bien que le film cible clairement le jeune public, avec Stern aux commandes, on peut s’attendre à des références bien placées et un vrai film familial, où il y en aura autant pour les enfants que pour les parents. DC League of Super-Pets sort en France le 22 mai prochain, et on espère très fort que les cinémas nous le proposeront aussi en version originale…