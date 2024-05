Batman: Arkham Shadow – Le Chevalier noir dégaine son Bat-VR

En voilà une annonce assez inattendue, puisque que Warner Bros., Occulus Studios et Camouflaj viennent d’annoncer un spin-off à la saga Arkham de Rocksteady avec Batman: Arkham Shadow. Un épisode un peu particulier parce qu’il ne sera jouable uniquement que via un dispositif de réalité virtuelle et plus précisément le Meta Quest 3. C’est d’ailleurs la deuxième fois que nous aurons l’occasion d’incarner la chauve-souris en VR, puisqu’en 2017 les pères de la licence en question sortaient l’expérience Batman: Arkham VR sur les casques de l’époque.

Ceci étant dit, on ne sait pas encore où se situera ce spin-off dans la chronologie Arkham qui, on le rappelle, s’est vue bouleversée par la fin de Batman: Arkham Knight. Suicide Squad: Kill the Justice League fait d’ailleurs suite aux événements de ce dernier et a confirmé son final, tout en continuant d’explorer les possibilités offertes par l’univers créé par Rocksteady et non, Gotham Knights ne s’inscrit pas dans cette saga. Cependant, il faut bien avouer que les fans du Batman, et plus généralement de DC, n’ont pas été gâtés récemment et ils apprécieront surement cette annonce, même si on parle là d’un spin-off, sans Rocksteady et qui est plus exclusif à la réalité virtuelle.

Du teaser diffusé lors de cette annonce, nous ne pouvons que tirer quelques spéculations, puisque l’on n’y voit pas réellement de gameplay, mais on espère que ce Batman: Arkham Shadow sera un peu plus varié que le Iron Man VR du même studio. Car si ce dernier proposait quelques séquences en vol franchement grisantes, la globalité se montrait malheureusement trop bancale pour convaincre pleinement. Cela dit, Camouflaj a communiqué sur le fait qu’il s’agit là de leur projet le plus gros à ce jour et le fait qu’il soit uniquement destiné au Meta Quest 3 en dit long sur les ambitions du studio.

Enfin, Geoff Keighley nous donne rendez-vous via son compte X au prochain Summer Game Fest pour en apprendre plus sur le jeu, alors que ce dernier est prévu pour cette année. Nous serons présents et sommes impatients d’en apprendre plus sur ce Batman: Arkham Shadow qui pourrait mettre en avant l’un des ennemis les plus discrets du Chevalier noir si l’on en croit le teaser, à savoir Ratcatcher.