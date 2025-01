David Haddad, PDG de Warner Bros. Interactive, quitte ses fonctions

Après douze années à la tête de Warner Bros. Games, David Haddad s’apprête à quitter la société californienne. Et si cette décision (révélée par Variety) semble avoir mûrement été réfléchie par le principal intéressé, elle survient également dans un contexte particulier.

Auréolé par l’énorme succès du phénomène Hogwart Legacy, Haddad a notamment connu deux échecs retentissants avec Multiversus et Suicide Squad : Kill The Justice League. Des échecs, se comptant à plusieurs centaines de millions de dollars de pertes, échecs que l’on pourrait imputer à des incohérences stratégiques ? Il y a des chances.

Et le changement de direction aujourd’hui entamé pourrait justement constituer une sorte d’aveu. En tout cas, on ne pourrait totalement ne pas y croire, et ce même si (on le répète) ce départ résulte apparemment d’un souhait délibéré. Car, en effet, on ne peut pas dire que les décisions prises étaient judicieuses, surtout vis-à-vis de Suicide Squad, qui aura avant toute chose subi les affres d’une communication désastreuse.

Alors, cela suffira-t-il à redresser la barre, ou du moins, permettra-t-il à Warner Bros. d’être plus incisif, plus constant ? Le temps nous le dira. Et l’on sera sans doute un peu plus avancé quand le nom du successeur aura été annoncé. Un successeur qui arrivera dans trois mois environ, lorsque le moment sera propice à la passation de pouvoir, comme le déclare le président de la maison mère Warner Bros. Discovery, JB Perrette :

« David a choisi de manière réfléchie et délibérée une période où notre calendrier de publication est plus léger, ce qui contribuera à minimiser les perturbations de nos projets en cours et de nos plans stratégiques, et permettra à cette équipe de se préparer en douceur pour son prochain titre qui battra tous les records. »

Par ses mots, Perette donne donc la couleur : Warner Bros. version 2025 compte mettre le paquet pour servir au mieux ses intérêts et se donner la chance de réitérer l’exploit réalisé avec Hogwart Legacy. Une espérance que seule la suite récemment officialisée de l’opus sorti en 2023 pourrait réaliser ? Probable. À moins qu’un autre prétendant sérieux réussisse à le devancer.

Un prétendant appelé Batman, par exemple ? Ce qui ne pourrait être que logique. D’une part, il s’agit là d’une valeur plus que sûre. Et puis, d’un autre côté, qui est mieux placé qu’un autre rejeton DC Comics pour rattraper l’erreur d’un de ses compagnons de franchise ?