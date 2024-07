Suicide Squad: Kill the Justice League redonne signe de vie

Sorti le 2 février dernier sur PS5, Xbox Series et PC, Suicide Squad: Kill the Justice League n’a pas vraiment déchainé les foules, c’est le moins que l’on puisse dire. Le jeu-service de Warner Bros. Games, développé pourtant par les talentueux développeurs de Rocksteady, auteurs des excellents Batman Arkham, est en effet l’un des plus gros flops de cette année 2024. Et pourtant, presque contre toute attente, il continue de (sur)vivre avec une seconde saison en préparation.

Ainsi, les joueurs ont appris par voie de mail du développeur que dès le 11 juillet prochain débutera la seconde saison du jeu, avec, comme il est de coutume dans les jeux du genre, de nouvelles armes, armures et quêtes à accomplir notamment. Cette mise à jour apportera aussi son lot d’éléments scénaristiques à découvrir avec une intrigue centrée cette fois autour de Victoria – Mrs. Freeze – Frias, une Mister Freeze au féminin venue d’une dimension parallèle.

Un nouveau contenu qui n’est pas vraiment une surprise toutefois, les équipes de Rocksteady s’étant déjà engagées sur un total minimal de quatre saisons, notamment par le biais d’un Season Pass inclus dans l’édition Deluxe du jeu. Mais, est-ce bien pertinent de continuer de laisser le jeu sous respirateur artificiel, le pic de connexions simultanées n’ayant même pas atteint les sept cents joueurs depuis plusieurs mois sur Steam ? Ne serait-ce pas plus saint de couper court au jeu, quitte à rembourser les joueurs ayant payé pour ces promesses ?

Un échec commercial retentissant qui a évidemment eu un impact sur la santé financière de Warner Bros. Games. La fin de la dernière année fiscale a en effet permis de constater que l’éditeur, forcément impacté par l’échec tant critique que commercial de Suicide Squad: Kill the Justice League, aurait subi une perte de près de deux cents millions de dollars sur ses bénéfices.

Alors bien sûr, cette baisse significative des bénéfices de l’éditeur est aussi à mettre en parallèle avec l’exceptionnel bilan commercial de Hogwarts Legacy (développé par Avalanche Software), lequel s’est vendu à près de vingt-quatre millions d’exemplaires en 2023 et qui a lancé une très forte dynamique financière, rapidement stoppée donc.

Ainsi, et probablement pour capitaliser sur la licence qui a su convaincre des millions de joueurs à travers le globe et pour relancer une boucle plus vertueuse, nous avons pu apprendre le mois dernier que Rocksteady allait employer ses ressources dans une collaboration avec Avalanche Software afin de les appuyer dans le développement d’une version « Director’s Cut » à Hogwarts Legacy. De là à dire que Suicide Squad: Kill the Justice League est abandonné à son triste sort, il n’y a qu’un pas.

Toujours est-il qu’il est bien plus rassurant de voir un studio spécialisé dans les expériences solo narratives poursuivre leurs travaux en ce sens (quoique travailler sur une resucée d’un jeu d’à peine un an et demi ne soit pas le plus enthousiasmant). Alors, en attendant qu’ils soient libérés de leurs engagement envers Suicide Squad: Kill the Justice League, souhaitons le meilleurs aux équipes de Rocksteady qui se refont une santé sur une expérience plus en adéquation avec leur adn avant, qui sait, de se lancer dans une nouvelle Bat-aventure.