Wonder Woman – Une « fuite » opportune pour rassurer sur le jeu ?

L’annonce d’un jeu Wonder Woman remonte déjà à Noël 2021… À l’époque, la trilogie Arkham représentait ce qui se faisait de mieux en termes de jeu de super-héros, la déception Suicide Squad: Kill the Justice League n’était pas encore d’actualité, et l’annonce d’un jeu solo basé sur les aventures de la Princesse Amazone avait enthousiasmé les fans de l’univers DC. D’autant que c’est Monolith Productions, responsable des jeux se déroulant dans La Terre du Milieu L’Ombre du Mordor et L’Ombre de la Guerre, et propriétaire du système breveté de Némésis, qui est à la manœuvre.

Cependant, depuis les premières annonces, pas grand-chose n’avait filtré, au point que des sous-entendus d’annulation commençaient à se répandre. On avait ainsi entendu, un peu en amont de la période du Summer Game Fest, qu’il ne fallait pas s’attendre à avoir des nouvelles du jeu, celui-ci se trouvant dans une position « préoccupante ». C’est en tout cas ce que prétendait Greg Miller, dans son émission Kinda Funny Gamecast diffusée sur YouTube, tirant ses informations d’un « insider », sans plus de détail.

« Durant l’année écoulée, et je vais laisser cela volontairement vague, j’ai parlé à un insider qui disait, en gros, que « le jeu à des problèmes ». C’est tout ce que je dirai. Donc n’espérez pas trop qu’il soit en état de montrer quoi que ce soit (…) Je ne pense pas que le jeu soit encore comme il devrait l’être, je ne pense pas qu’il soit près de faire la Une. » – Greg Miller, cité par wccftech.com et traduit par la rédaction

C’est dans ces circonstances que survient, si ce n’est des fuites, au moins une maladresse « bienvenue », à même de rassurer sur le jeu. Des illustrations et des détails concernant le jeu sont en effet apparus dans un sondage, en ligne portant sur le jeu lui-même. On y apprend qu’on incarnera bien Diana, et que le titre sera, en gros, un jeu « L’Ombre de la Guerre » dans l’univers de Wonder Woman, incluant évidemment le fameux système de Nemesis qui permet aux ennemis d’apprendre de leur défaite et de revenir plus forts. Warner a depuis imposé le retrait des captures d’écran des illustrations incluses avec le sondage.

« Vous êtes Wonder Woman dans ce jeu d’action-aventure solo développé par Monolth Productions.

La puissante sorcière Circé a envahi votre île de Themyscira avec une armée de cyclopes, gorgones, et autres monstres. A vous de retrouver votre foyer et de lutter contre leur traitrise.

Utilisez vos pouvoirs de déesse pour encaisser des coups meurtriers et déchirer les lignes ennemies dans une bataille épique pour protéger votre terre des envahisseurs. Menés des combats en temps réel hyper dynamiques avec des combos dévastateurs et des armes surpuissantes héritées des dieux , dont l’iconique Lasso de la Vérité » – Description du jeu par Warner Bros. Games accompagnant le sondage (traduit par la rédaction)

La suite de cette courte description du jeu précise que l’on pourra rencontrer d’autres personnages issus de la galaxie DC, que les ennemis et les alliés seront générés procéduralement et que le titre se déroulera dans un open-world que Wonder Woman pourra parcourir en volant.

Si, finalement, ces indiscrétions n’en sont pas vraiment, tant les informations sont peu surprenantes, elles permettent néanmoins de remettre un petit coup de projecteur sur le projet, et rappeler qu’il est toujours là… Comme une réponse aux inquiétudes formulées par Greg Miller il y a quelques jours ? En tous cas, le timing est idéal…

Ce qui nous permet aussi de nous interroger sur l’utilité des « fuites », le rôle que jouent les fameux « insiders », et les motivations qui peuvent pousser certains à faire sortir des informations confidentielles. Des « leaks » qui peuvent aussi être un outil marketing parmi d’autres. On se souvient ainsi que Madonna (entre autres) avait été accusée d’avoir mis en ligne elle-même un album sur les réseaux peer-to-peer pour prendre la température avant la sortie officielle…

Toujours est-il que Wonder Woman, le jeu, est toujours affiché en home page du site de Monolith Productions, et que son développement semble suivre son cours, ce qui reste une très bonne nouvelle !