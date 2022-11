James Gunn va-t-il flinguer les jeux DC Comics ?

Un DCU étendu aux jeux vidéo, mauvaise nouvelle ?

Un peu de contexte. On connaît James Gunn surtout depuis son succès en tant que réalisateur des Gardiens de la Galaxy, pour Marvel. Il avait auparavant déjà réalisé deux petits succès indés plutôt réussis, Slither (2006) et Super (2010). Plus récemment, c’est lui qui a réalisé le dernier film Suicide Squad, remettant la licence sur de bons rails après l’échec du film de David Ayer en 2016.

Un échec d’ailleurs assez représentatif du problème des films DC Comics, qui courent après le succès de Marvel alors même que tout le monde – sauf les studios – se rend compte que c’est exactement ce qu’il ne faut pas faire. Marvel a en effet réussi à imposer à la fois son ton, policé, gentiment fun et très coloré, et ce format épisodique qui fait que chaque film est un peu la suite du précédent, sorte de série télé titanesque. Warner a voulu courir après ce succès en tentant d’adapter le modèle aux films DC. Les résultats les plus visibles de cette politique furent, entre autres, le charcutage par la production des films Justice League et Suicide Squad 2016, sévèrement sanctionnés par la critique et le public. Aquaman a subi aussi ce traitement « à la Marvel », mais fut sauvé (des eaux ?!) par ses bons résultats au box-office…

Pourtant, les meilleurs films DC sont ceux qui se sont malgré tout affranchi de la formule : le Joker avec Joaquin Phoenix, ou le dernier Batman, de Matt Reeves ; deux succès critiques, publics et financiers qui ont permis à DC de retomber sur ses pattes au cinéma. On aurait pu raisonnablement penser que ces deux films très rentables auraient montré la voie aux dirigeants. Il semble hélas que non.

Le succès du dernier film Suicide Squad ainsi que les bons conseils qu’il a pu glisser à l’oreille des dirigeants ont valu à James Gunn de se voir confier la tête des tout nouveaux DC Studios, structure qui va chapeauter les prochaines sorties DC Comics au cinéma, mais aussi à la télé, en animation… Et dans ce cadre, Gunn a d’ores et déjà annoncé un DCU qui sera probablement claqué calqué sur le MCU, avec des films connectés les uns aux autres. Pire, il semblerait que les prochains jeux vidéo tirés des univers DC seront aussi rattachés à cette grande fresque. C’est en tout cas ce qu’il annonce sur Twitter :

Alors qu’on attend le prochain jeu de Rocksteady (la trilogie Arkham) consacré au Suicide Squad, le jeu Wonder Woman annoncé aux Game Awards l’an dernier (aura-t-on quelques images à la cérémonie de cette année ?), et même un nouveau Batman VR annoncé par mégarde sur Meta Quest, la politique du « tout feuilleton » importée chez DC Comics va-t-elle nous gâcher ces titres comme elle a pu ruiner certains films… ? Cette décision a-t-elle un lien avec le départ des fondateurs de Rocksteady, pourtant en plein développement de leur prochain titre ?

En attendant, et puisqu’on parlait du Suicide Squad, il est possible depuis aujourd’hui d’affronter à quatre, en co-op Starro, la créature mi-kaiju, mi-étoile de mer vue dans le films de James Gunn, dans un DLC gratuit de Gotham Knights !