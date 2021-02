La Terre du Milieu: L’Ombre du Mordor – le Némesis enfin breveté

C’est un combat de plusieurs années qui vient de prendre fin ce week-end pour les équipes de Warner Bros Games. Après plus de cinq ans de demandes juridiques infructueuses, l’équipe responsable de La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor et de sa suite vient enfin de réussir à faire breveter l’élément clé de ses jeux, c’est à dire leur système de Némésis. Le studio américain a donc enfin imposé sa marque sur cet élément de gameplay pour le moins atypique.

C’est en 2015 que les joueurs ont pu se frotter pour la première fois au système de Némésis apparu dans La Terre du Milieu : L’Ombre du Mordor. Des orcs étaient générés de manière aléatoire au sein de nos parties, avec des critères les rendant “uniques” à chaque fois. Des orcs qu’on était amené à affronter et qui se “souviendraient” de nous et de notre façon de jouer s’ils venaient à survivre au combat. Une seconde confrontation n’en serait que plus dangereuse… Très immersif et prenant, ce système de némésis a su séduire aussi bien les journalistes que les joueurs.

Toujours est-il qu’à partir du 23 février prochain, ce brevet sera officiellement entré en vigueur, s’accompagnant des divers aspects juridiques qui en découlent. Pour faire simple, à partir de cette date il ne sera plus possible pour un autre studio que Warner Bros Games d’utiliser gratuitement de ce système de Némésis, du moins sans risquer une poursuite judiciaire. Afin de pouvoir l’utiliser, des studios seront donc dans l’obligation de conclure un accord commercial avec la Warner, ce qui risque de compliquer les choses pour les équipes les plus modestes.

Toutefois, le monopole de ce système à une durée de vie limitée, et le brevet devrait normalement n’être maintenu “que” jusqu’en 2035, sauf vice de forme ou renouvellement de la part du studio qui en est à l’origine. Peut-être est-ce là le signe de la production d’un nouveau jeu utilisant le système de Némésis ? Seul le temps nous le dira.