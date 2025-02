Doublage à l’arrêt, crossover Star Wars, où va Bungie avec Destiny 2 ?

Nous y sommes. Alors que Destiny 2 s’apprête à lancer Heresy la semaine prochaine, son dernier arc narratif avant l’extension nommée La Forme Finale, Bungie se retrouve pris dans une tempête d’enjeux créatifs et financiers. La situation a tout du grotesque ou de la mauvaise blague, et pourtant. Le studio s’est vu contraint de supprimer certaines lignes de dialogue dans l’extension à cause de la grève (toujours en cours) de la SAG-AFTRA (le syndicat des acteurs aux États-Unis), comprenant bien évidemment les doubleurs américains.

Résultat : certaines scènes seront entièrement muettes, accompagnées de sous-titres. Une situation pour le moins cocasse de la part d’un jeu ayant toujours été doublé de A à Z jusqu’ici. Pour ne pas trop prendre les joueurs de court, des avertissements seront affichés afin de les préparer à cette absence totale de voix. Une solution simpliste au problème qui soulève des interrogations quant à l’avenir du doublage dans l’industrie du jeu vidéo, notamment face aux préoccupations liées à l’intelligence artificielle.

Mais tandis que le jeu subit cette fâcheuse contrainte (et qu’il n’a pas encore été confirmé si, oui ou non, les lignes de dialogues manquantes seront réenregistrées à la fin de la grève), Bungie lance en même temps un pari des plus audacieux, avec ce qui est jusqu’à présent sa plus grande (et improbable) collaboration : un crossover avec Star Wars.

Vous avez bien lu. Pour la première fois, Destiny 2 franchit une frontière en matière de cosmétiques, en proposant ici des armures non plus seulement vaguement « inspirées », mais bien directement calquées sur l’univers de George Lucas. Ainsi, l’une des principales inspirations cinématographiques de Bungie pour son titre phare fera désormais pleinement partie de son univers. Un peu comme si Fallout faisait alliance avec Mad Max ou Uncharted avec Indiana Jones.

Désormais, les Titans pourront revêtir l’armure de Stormtroopers, les Warlocks adopter le style des Gardes Prétoriens, et les Chasseurs s’inspirer des Death Troopers de Rogue One.

Une annonce qui divise grandement la communauté, certains joueurs applaudissant l’intégration de cet univers culte dans un jeu s’y prêtant parfaitement, d’autres y voyant plutôt une énième tentative flagrante de Bungie d’essayer de calquer les pratiques commerciales d’Epic Games et Activision. Il est évident que cette monétisation de plus en plus envahissante, au détriment d’une identité artistique s’effaçant peu à peu, ne laisse aucun doute sur la politique que le studio semble vouloir adopter.

Entre un contenu limité par des contraintes syndicales et un virage vers des collaborations commerciales toujours plus marquées et inspirées par le modèle de Fortnite et Call of Duty, il est clair que Bungie semble aujourd’hui naviguer à vue, tiraillé entre contraintes économiques et volonté de séduire un public toujours plus large, remettant en question sa maîtrise de la direction de Destiny 2.