Destiny 2 – Bungie arrivera-t-il à relancer la machine ?

La prochaine extension de Destiny 2 : The Final Shape promis par Bungie comme le bouquet final de tout un pan de l’histoire du jeu voit sa date de sortie repoussée au 4 juin prochain. C’était un peu dans l’air, déjà, depuis l’annonce du licenciement de pas moins de 8 % des effectifs de la société intervenue en octobre dernier. Cette restructuration laissait planer une épée Damoclès sur de nombreux projets du studio. Pour accompagner la nouvelle, Bungie s’est fendu d’un petit message sur son site internet expliquant le report :

» The Final Shape est le point culminant des dix premières années de Destiny et, pour les gardiens du monde entier, d’innombrables heures passées ensemble. Nous voulons honorer cette aventure, c’est donc pour ça que nous prenons tout le temps dont nous avons besoin pour livrer une vision encore plus grande et audacieuse. «

Si le communiqué ne revient évidemment pas sur la supposée incidence des récents renvois sur cette décision, on comprend malgré tout que Destiny 2, et plus largement Bungie, jouent gros avec The Final Shape. L’accueil accordé à Lightfall ne répond pas aux attentes de l’entreprise et la fréquentation des joueurs, elle, se retrouve un peu en berne. On parle de pics de connexions quotidiennes à 42.000 joueurs là où le lancement de Lightfall, justement, avait réussi à réunir plus de 300.000 personnes en simultané.

Cependant, juin ce n’est pas pour demain la veille et Bungie sait très bien que l’un des plus gros défis consistera à garder dans son sillage les joueurs encore actifs et qui sait, par la même occasion, d’en faire (re)venir certains durant cette attente. Pour se faire, le jeu continuera à être alimenté en nouveaux contenus de manière régulière jusqu’en juin avec en point d’orgue le prologue nommé « Into The Light » faisant la transition vers cette dernière extension qui adoptera par la suite un format épisodique (trois chapitres divisés en trois parties par an).

Avec le multijoueur de The Last Of Us Part II qui patauge déjà allègrement dans la semoule, il serait malvenu pour Sony, qui rappelons-le a racheté Bungie en 2022 pour la coquette somme de 3,6 milliards de dollars, de subir une nouvelle déception avec Destiny 2, surtout dans un domaine comme les jeux à services où le constructeur japonais entend dominer le marché à force de gros billets verts.

Seul l’avenir nous dira si Bungie arrivera à relancer l’intérêt autour de son MMO shooter. Tout au long de l’existence pour le moins mouvementée de la licence Destiny, le studio a toujours su se remettre en question et trouver les clés pour faire redémarrer la machine quand elle ne tournait plus rond. L’histoire va-t-elle se répéter une dernière fois avec The Final Shape ?