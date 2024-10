Destiny: Rising – Pas de troisième opus mais un spin-off sur mobile

Surprise pour les fans de Destiny ! Alors que certains attendent un troisième opus à la série, c’est Destiny: Rising qui vient d’être annoncé. Les rumeurs d’un spin-off sur mobile viennent donc de devenir réalité. Autre nouvelle étonnante : ce n’est pas Bungie qui est au commande de ce projet, mais NetEase Games, le géant chinois du divertissement. Faut-il se réjouir de cette sortie, ou y voir un chant du cygne pour Bungie, qui bat déjà de l’aile depuis plusieurs mois ?

Destiny: Rising sera donc un RPG de science-fiction en free-to-play sur mobile. Les joueurs pourront changer à volonté entre la première et la troisième personne, en solo, co-op et multi. On apprend aussi que le titre sera compatible avec les manettes PlayStation et Xbox. Au lieu de proposer une suite, l’histoire se déroulera dans époque alternative post-chute. On nous promet cependant de retrouver quelques personnages bien connus de la franchise, même si les événements de ce spin-off ne sont pas censés avoir d’impact sur le canon des deux jeux précédents.

Bungie n’est ni à la production ni à l’édition du jeu, mais le studio a quand même collaboré à la création de Destiny: Rising, pour s’assurer de la cohérence avec le reste de son univers. Terry Redfield, directeur créatif chez Bungie, a commenté :

« Depuis près de dix ans, nous construisons cet univers rempli d’histoires uniques et merveilleuses. Nous sommes très heureux pour les joueurs sur mobile, qui vont pouvoir découvrir une nouvelle vision de Desitny par l’équipe créative de NetEase ».

Est-ce vraiment ce que les fans de la série voulaient ? Les premiers commentaires suite à l’annonce de Destiny: Rising sont plutôt dubitatifs : le RPG de science-fiction s’apprête-t-il à devenir un énième gacha game, gangréné par les microtransactions ? Le formulaire pour accéder à l’alpha, qui contient des coquilles dans sa version anglaise (on imagine qu’aucun humain n’a été payé pour traduire le texte original en chinois), n’inspire pas vraiment confiance non plus.

On sait que Bungie est dans la panade depuis quelques temps : entre le rachat par Sony et les nombreux licenciements, on peut se demander si cette incursion sur mobile n’est pas une dernière tentative désespérée pour séduire les joueurs. De son côté, NetEase continue de placer ses pions pour s’imposer en occident, mais on a déjà vu leurs méthodes à l’œuvre au Japon avec la récente fermeture de Ouka Studio. Attendons la sortie de Destiny: Rising pour voir si on avait raison de s’inquiéter. En attendant, l’alpha ouvrira le 1 novembre pour les joueurs qui veulent tester le titre à ses débuts.