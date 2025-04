Marathon ne peut pas se permettre d’être gratuit, mais peut-il se permettre d’être payant ?

À quelques semaines de la sortie de Marathon, on se pose des questions. C’est le paradoxe de l’époque : « Si c’est gratuit, c’est toi le produit » dit le dicton. Et il n’a pas tout à fait tort quand on voit les sommes investies par les joueurs qui s’impliquent (ou se sont impliqués) « sérieusement » dans Fortnite. Pourtant, le jeu garde l’étiquette « free-to-play ». Et le meilleur, c’est qu’il l’est. Il n’y a absolument aucune obligation à acheter quoi que ce soit pour jouer à Fortnite, et un joueur « payant » n’aura aucun avantage en jeu face à un joueur « gratuit ». Mais les joueurs, dans leur grande majorité, paient. Au moins un peu.

Un tour de magie qui a passablement déréglé l’économie du jeu vidéo, et aujourd’hui, nombreux sont les joueurs qui considèrent qu’ils n’ont pas à débourser quoi que ce soit pour s’essayer à un jeu de tir en ligne, la plupart des titres du genre étant free-to-play : Overwatch, Valorant, Counter Strike 2, Call of Duty Warzone…

Il y a fort à parier que c’est d’ailleurs l’un des éléments qui a provoqué la catastrophe industrielle Concord. Rappelons que le jeu n’a pas été débranché pour des raisons de retours négatifs ou de qualité, mais simplement parce que personne n’y jouait. Et le ticket d’entrée à 40€ face à une concurrence où l’accès est gratuit a forcément dû jouer.

Alors on se pose des questions chez Bungie. On sait déjà que Marathon sera payant, mais pas « plein tarif » (soit les 70 ou 80€ que coûte aujourd’hui un jeu). Dans une interview avec un streamer relayée par gamesradar.com, l’assistant réalisateur de Marathon, Del Chafe, déclare qu’il « n’est pas encore prêt à en parler [du prix du jeu, NDLR], mais que c’est une discussion qu’il vont avoir » chez Bungie.

Et on comprend que le sujet est épineux. Le choix de proposer un jeu « premium » (et donc payant) plutôt que free-to-play a fait disparaître Concord des boutiques, et pourrait avoir les mêmes conséquences pour Marathon. Cependant, développer un jeu AAA pendant 4 ou 5 ans et le lâcher « gratuitement » dans la nature en espérant que les joueurs l’aiment suffisamment pour dépenser de l’argent dans des skins et autres contenus optionnels ne semble pas un modèle économique très stable.

Les studios sont ainsi le cul entre deux chaises, et c’est dans cette position inconfortables que Bungie décidera certainement d’étiqueter Marathon autour de 40€. Une stratégie qui avait certes, échoué pour Concord, mais qui s’était révélée payante pour Helldivers II.

Si l’on accueille assez froidement la rumeur d’une augmentation des prix des jeux pouvant atteindre les 100€ à l’occasion de la sortie de GTA VI, on sait aussi que ne pas vouloir payer les jeux, c’est se condamner à un catalogue de titres copiés collés, sans aucune prise de risque, sans aucune créativité, sans aucune saveur.

Certes, l’offre de jeux gratuits est une très bonne chose, et recèle, de plus, quelques excellents jeux, dont certains parmi les plus en vue de la scène eSport. Cependant, tous les joueurs ne sont pas prêts à échanger leur Baldur’s Gate 3 ou leur Assassin’s Creed Shadows contre un Candy Crush au simple prétexte que ce dernier est gratuit. En retour, on espère aussi que les studios fassent ce qu’il faut pour nous inciter à mettre le prix. Et peut-être qu’un énième GAAS-shooter n’est pas exactement ce qu’on attend, mais il s’agit là d’un autre débat…