Il est plus que temps pour PlayStation que Ghost of Yotei sorte !

Qu’il va sembler long, ce mois de septembre, avant la sortie de Ghost of Yotei. Non pas qu’on soit particulièrement impatient de mettre les mains sur le jeu (qui a néanmoins toutes les chances d’être bon, la surprise du premier opus en moins), mais parce qu’il est plus que temps pour PlayStation d’ajouter des jeux first party à son maigre catalogue.

S’il y a bien un Death Stranding 2 sorti récemment en exclusivité, rappelons qu’il s’agit d’un jeu third party, soit conçu par un studio complètement indépendant de Sony et PlayStation (Kojima Productions, en l’occurrence), avec lequel un accord d’exclusivité temporaire a été conclu. Et sinon ? On aurait bien du mal à citer le ou les jeu(x) first party sorti(s) ces derniers mois. À part Concord, qui a eu le destin que chacun connait.

The Emptiness Machine

On en est à un point où Sony, pour habiller sa machine, fait la promotion des jeux des autres. C’est ainsi qu’un State of Play, le programme vidéo sensé mettre en avant les consoles PlayStation et leur catalogue, sera tout entier consacré à 007 First Light, le jeu James Bond de IO Interactive (Hitman). Le titre, développé dans un studio sans lien particulier avec PlayStation, sera pourtant disponible sur absolument tous les supports, jusqu’à la Switch 2.

Pire, se rendre sur le PlayStation Blog aujourd’hui, c’est être accueilli par un bandeau Gears of War, la licence emblématique de chez Xbox. On sait que Microsoft a décidé il y a quelques mois d’abandonner le principe des exclusivités, on n’imaginait pas alors que cette décisions serait la bouée de sauvetage du catalogue PlayStation. C’est fou de se dire qu’Xbox a encore perdu la bataille de cette génération (avec deux fois moins de consoles écoulées que PlayStation, et le cycle n’est pas terminé), mais que Sony la remporte à coup de jeux Xbox Studios. Alors le seul Ghost of Yotei ne viendra pas renverser la vapeur, mais permettra au moins à la PS5 de terminer l’année avec un (on le souhaite) bon jeu maison.

Avec le Game Pass, la distribution de ses titres chez les concurrents, l’apposition d’un logo Xbox sur des consoles conçues par d’autres fabricants (avec le Xbox ROG Ally, construit par le taïwanais Asus), Microsoft travaille à sa propre évaporation en tant que constructeur. De son côté, Sony affirme, dans son discours au moins, une forme de conservatisme.

Cependant, si rien ne bouge, quand sera venue l’heure de faire le bilan de ce que la PS5 nous aura proposé, entre les remasters dispensables, et les jeux services qui sont allés droit dans le mur, aura-t-on vu assez d’exclusivités first party pour que la console laisse une trace ? Au prix ou elle coûte aujourd’hui, et pour les services rendus, comment convaincre les joueurs de ne pas passer plutôt, par exemple, sur PC ?

Le succès, indéniable, de la PS5 doit beaucoup (si ce n’est tout) à celui de la PS4. La PS6 pourra-t-elle de la même façon compter sur celle qui l’aura précédée ? Rien n’est moins sûr. En attendant, Ghost of Yotei sort le 5 octobre prochain, en exclusivité sur PlayStation 5.