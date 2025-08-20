tt

Bonne surprise pour Ghost of Yotei !

Marco

Fan de jeux vidéo et d’animés, j’ai grandi aux côtés de Mario et Sonic. Je suis tombé très jeune dans l’univers du jeu vidéo et je m’y baigne encore aujourd’hui avec autant de plaisir !

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test The Royal Writ – Amusez-vous, c’est le roi qui l’ordonne !

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux