Bonne surprise pour Ghost of Yotei !

À l’heure où les joueurs se plaignent régulièrement de voir sortir des jeux à la finition douteuse, accompagnés de DLC day one qui auraient dû être inclus dans le jeu de base, Sucker Punch et PlayStation ont profité de la cérémonie d’ouverture de la Gamescom pour annoncer que le DLC de Ghost of Yotei, intitulé Legends sera disponible sans surcoût pour tous les possesseurs du jeu de base. Une initiative malheureusement trop rare dans une industrie dans laquelle on a l’habitude de devoir payer, en plus du jeu, des extensions, des DLC et autres season pass pour faire gonfler la facture et augmenter les gains (parfois déjà colossaux).

Ghost of Yotei Legends gratuit, merci Sucker Punch

Il faut tout de même rappeler que Sucker Punch avait procédé de manière identique pour le premier opus : quelques mois après sa sortie, le studio avait offert un DLC à tous les détenteurs de Ghost of Tsushima. D’après l’annonce de la Gamescom, Legends devrait proposer un contenu similaire à son aîné comme l’indique Andrew Goldfarb, responsable communication senior de Sucker Punch, sur PlayStation Blog :

« Ghost of Yotei Legends proposera des missions d’histoire à deux joueurs et des matchs de survie à quatre joueurs . Cette fois-ci, vous incarnerez l’une des quatre classes de personnages et tenterez de vaincre des versions géantes et démoniaques des Six Yotei, ainsi qu’une variété de nouveaux ennemis qui combattront à leurs côtés. »

Toutefois, il existe une légère différence avec son prédécesseur : ni Sucker Punch ni PlayStation n’ont, pour l’instant, annoncé de version stand-alone de Ghost of Yotei: Legends. Une décision qui peut décevoir certains joueurs, notamment ceux qui ne s’intéressent qu’au mode multijoueur et qui devront payer le jeu complet plutôt qu’une version allégée ne contenant que le contenu mentionné. Mais que ces joueurs se rassurent car cela pourrait arriver à l’avenir : le DLC Legends de Ghost of Tsushima n’avait, lui non plus, pas été disponible immédiatement en version stand-alone. Gageons que Sucker Punch fera de même pour Ghost of Yotei: Legends dans un avenir proche.

Pour rappel, Ghost of Yotei est prévu pour le 2 octobre 2025 en exclusivité sur PlayStation 5. Cela dit, il faudra patienter encore un peu avant de profiter du DLC Legends car aucune date précise n’a été communiquée. Tout ce que l’on sait pour le moment, c’est qu’il arrivera durant l’année 2026.