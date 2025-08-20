Minuit, c’est l’heure du crime pour World of Warcraft: Midnight

Quelle étrange situation : Blizzard annonce World of Warcraft: Midnight, la seconde extension du triptyque WorldSoul Saga, en pleine Gamescom, si peu de temps avant la BlizzCon, et surtout de façon quelque peu incomplète puisqu’il nous faut aller se renseigner sur d’autres canaux que celui de la GamesCom pour soutirer les vraies informations.

Présentée au grand public par une cinématique qui a manifestement du mal à se représenter Lady Liadrin et son entourage convenablement, l’extension cachait donc discrètement ses nouveautés dans des vidéos annexes et des interviews. Le programme est habituel : nouveaux donjons, extension des fonctionnalités existantes et ajout d’une nouvelle race alliée.

Tout ce contenu que nous allons considérer comme « attendu » se complète évidemment par le traditionnel raid qui est découpé en trois petits, un fait notable de par le fait que cela fait plus de dix ans que cela n’était pas arrivé, comme un changement de direction notoire qui indiquerai peut être bien une volonté de raccourcir les longues soirées passées pour favoriser les fenêtres plus courtes.

Côté nouveauté surprenante on découvre également dans World of Warcraft: Midnight la troisième spécialisation du Chasseur de démon. Si on se dit que développer une seule spécialisation pour toute l’extension nous semble un peu chiche, il faut reconnaître qu’elle embarque une idée (piquée à Final Fantasy XIV, mais bon.) assez nouvelle qui est celle du Mid range, comprendre par là une sorte de magicien qui alterne entre le corps à corps et la prise de distance (dans l’ambition du moins, pour le reste il faudra attendre d’en savoir plus).

A tout cela on ajoute évidemment le Housing dont on a déjà parlé dans nos colonnes ainsi que le système de Proie qui nous promet une chasse endiablée dans les nouvelles portions du monde ouvert, comme toujours avec ces systèmes made in Blizzard: on attends que ça sorte avant de l’encenser.

World of Warcraft: Midnight nous souhaite bon retour à Quel’Thalas !

Ce système pourrait cependant nous faire revisiter plus intensément les « pas si nouvelles » zones. Quel’Thalas, Lune-d’Argent, Zul’Aman… que de grands noms de lieux qui ont bercé la jeunesse d’une majorité de joueurs qui approchent la trentaine, si ce n’est la quarantaine. Tout cela au côtés de personnages emblématiques des Elfes de Sang avec Lady Liadrin et Lor’themar Theron, peut être même un retour surprise des trois sœurs Coursevent ?

Du côté tangible des annonces, celles qui ne se basent pas sur des promesses, on obtient un léger « Coming in 2026 » qui laisse présager d’une fin de The War Within un peu longuette compte tenu des mois qu’il reste à attendre. Restons optimistes, les précommandes sont déjà ouvertes et permettent un accès anticipé de 3 jours, du cosmétique négligeable mais surtout un accès anticipé au fameux système de housing tant attendu.

Alors on prend notre mal en patience et on se prépare à bientôt décorer notre petite maison comme un Sims qui attendrait paisiblement la fin du monde.