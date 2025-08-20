tt

Minuit, c’est l’heure du crime pour World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight, annonce et trailers

Sreex

Rescapé de la terrifiante industrie du sacro saint Jeu Vidéo, je peux aimer n'importe quel jeu qui ose faire les choses à fond. Joueur invétéré de MMO depuis la tendre enfance, mais également cinéphile et lecteur assidu de tout ce qui contient des images.

guest

0 Commentaires
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

Derniers Tests JV

Test The Royal Writ – Amusez-vous, c’est le roi qui l’ordonne !

Test Back to the Dawn – Michael Scofield Simulator

Test Echoes of the End – Le charmant canard boiteux