Guild Wars 2: Visions of Eternity se pavane en vidéo

Pas de fausse note ! Nous avions récemment évoqué le teasing énigmatique d’ArenaNet concernant le retour d’une fonctionnalité très appréciée, et le trailer de la sixième extension de Guild Wars 2, baptisée Visions of Eternity, confirme nos espoirs.

Guild Wars 2 Visions of Eternity, déjà la sixième

Au programme, tout ce qu’on peut attendre d’une nouvelle extension : le retour de l’Enqueste comme principal ennemi, de nouvelles zones à explorer, la continuation des fonctionnalités précédentes et, plus généralement, une certaine quantité de nouveau contenu.

Une extension de Guild Wars 2, c’est toujours intéressant : le jeu utilisant un système de progression horizontale, vous n’êtes pas obligé de vous ruer sur les cinq extensions précédentes pour profiter de celle-ci. En effet, votre personnage pourra atteindre le même niveau maximum et bénéficier des mêmes meilleurs équipements. Seules quelques fonctionnalités (souvent très intéressantes, il faut l’admettre) vous resteront inaccessibles.

Ainsi, nous partons pour Castora, une île perdue et si bien cachée que personne ne l’a encore explorée à notre époque. L’occasion de découvrir des monstres bariolés et de s’éloigner de l’aspect visuel des zones des premières années, qui tirent un peu la tronche…

Guild Wars 2: Visions of Eternity, c’est aussi la promesse de nouveaux horizons de jeu : ici, deux raids et une fractale (les donjons du jeu). Pas besoin de jouer pour se rendre compte que c’est un peu maigre. Le rythme de sortie étant devenu presque annuel, serait-ce là une façon d’assurer une entrée d’argent régulière ? Certainement, mais Guild Wars 2 reste l’un des jeux les moins agressifs du marché en matière de monétisation.

Le grand retour après des années

Mais la bonne surprise se situe au niveau des spécialisations d’élite, ajoutant au jeu neuf nouvelles façons de personnaliser son personnage (une par classe). On suspectait le retour surprise de cette fonctionnalité, abandonnée depuis déjà deux extensions, un petit peu pimpée pour l’occasion.Pas de nouvelle arme associée (une tradition brisée donc), mais un retour inattendu pour les fans de Parangon et Ritualistes, deux métiers propres au premier opus dont l’originalité était plutôt notable.

En plus de ces deux « madeleines de Proust », ArenaNet agrémente Guild Wars 2 avec l’Antiquaire (Voleur), l’Évocateur (Élémentaliste) et le Troubadour (Enchanteur). Il est d’ailleurs amusant de voir que le barde, le troubadour, appelez le comme vous voulez, fasse des aller retours entre poisson d’avril et vrai spécialisation. Evidemment on pense à Baldur’s Gate 3 et Final Fantasy XIV qui use de cet archétype, mais aussi de World of Warcraft qui laissait planer l’idée dans un récent questionnaire. Pour Guild Wars 2 en revanche, ce modèle de personnage était relégué au rang de pur poisson d’avril avant cette bande annonce.

On nous donne rendez-vous le 20 août pour tester tout cela lors d’une semaine de jeu, et la date de sortie de l’extension est fixée au 28 octobre de cette année.