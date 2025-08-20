Chasse croisée pour Final Fantasy XIV et Monster Hunter Wilds

C’est via une apparition surprise à la Gamescom 2025 que Ryozo Tsujimoto, le producteur de Monster Hunter Wilds, et Naoki Yoshida, le producteur et directeur de Final Fantasy XIV, ont annoncé une collaboration entre leurs jeux respectifs. Si l’annonce était inattendue, la collaboration, elle, était à anticiper, car ce n’est pas la première fois qu’un jeu Monster Hunter a droit à sa collaboration avec le célèbre MMORPG de Square Enix.

Une collaboration historique

En 2018 déjà, Final Fantasy XIV avait déjà proposé une collaboration avec Monster Hunter: World. Les joueurs pouvaient prendre part à un combat directement inspiré par les traques de la saga de Capcom et affronter le mythique Rathalos, tandis que les chasseurs de MH avaient pu, quant à eux, chasser le Béhémoth. Ces deux collaborations n’avaient, rappelons-le, aucune limite de temps : on peut d’ailleurs encore en profiter.

Ainsi, cette seconde collaboration devrait suivre la même voie. L’arrivée de l’univers de Final Fantasy XIV dans Monster Hunter Wilds fait partie de la grande mise à jour 3 et sera disponible en jeu à la fin septembre. Les joueurs pourront alors chasser le châssis expérimental Oméga, renommé Oméga Planetikos pour l’occasion, et chevaucher un chocobo en remplacement des seikrets. Rappelons également que le 28 mai dernier, Capcom avait déjà sorti un rapprochement avec Street Fighter 6.

Du côté de Final Fantasy XIV, les Guerriers de la Lumière pourront affronter l’Arkveld Gardien dans de toutes nouvelles quêtes. Cependant, cette quête ne sera disponible qu’au niveau 100 et demandera d’avoir accompli la quête d’épopée « Le sentier de l’aurore » qui représente la fin de Dawntrail, la dernière extension en date.

De fait, la chasse à l’Arkveld sera limitée à ceux qui ont acheté Dawntrail et qui ont également terminé l’histoire de toutes les extensions précédentes. En d’autres termes, les nouveaux joueurs devront s’armer de patience. Doit-on voir là une tentative pour Square Enix de renouveler sa base d’inscrits ? Quoi qu’il en soit, cette collaboration est prévue pour début octobre. Les joueurs vont devoir attendre avant d’en apprendre plus sur ce que Capcom et Square Enix leur réserve car c’est au cours du prochain mois que les éditeurs préciseront les tenants et aboutissants de ce rapprochement.