Final Fantasy XIV: Dawntrail – Rendez-vous en août pour la 7.3

C’est au cours du Letter from the Producer LIVE du 24 juillet dernier que Naoki Yoshida, le directeur et producteur de Final Fantasy XIV, a présenté la seconde partie des nouveautés de la mise à jour 7.3, prévue pour le 5 août 2025. Alors que l’intrigue de l’épopée s’approche du final de l’extension, le jeu nous réserve encore son lot de surprises.

Un nouveau patch attendu au tournant

C’est en effet lors de la 7.3 que l’intrigue de l’épopée de Dawntrail devrait connaître sa conclusion, notamment à la suite du donjon « le Mésoterminal » et du nouveau défi que l’équipe de développement nous laissera découvrir le 5 août. À ceci s’ajoutera le traditionnel défi irréel : ce sera à « L’Îlot des Amertumes » de connaître sa version réimaginée au niveau maximum.

Cette mise à jour ajoutera également la deuxième partie de la série de raids en alliance de Dawntrail : Les Echos de Vana’diel, l’intrigue crossover avec Final Fantasy XI. Dans ce nouveau raid, « Les Echos de Vana’diel – San d’Oria – La Deuxième Perambulation », les joueurs seront amenés à parcourir le Royaume de San d’Oria et à revivre des moments mythiques du premier MMORPG de la licence Final Fantasy.

En plus de ce raid, l’équipe ajoutera une chasse aux trésors : « Le Coffre d’Oneiron ». Comme les précédentes, elle permettra à des groupes de huit aventuriers ou moins de participer à des affrontements aléatoires et de tenter de décrocher le gros lot.

Une mise à jour en plusieurs parties

Cette mise à jour 7.3 sera divisée en trois parties : la 7.31 suivra la 7.3 et sera elle-même suivie de la 7.35. Ainsi, la deuxième partie verra l’ajout de la nouvelle étape d’amélioration des armes fantômes, la saga d’armes légendaires de Dawntrail. Autre point important : les récolteurs et artisans pourront accéder à une nouvelle planète dans l’Exploration cosmique. Cette planète, nommée Phaenna, sera le cadre de cette étape dans le contenu Endgame des jobs de récolte et d’artisanat.

Plus tard, ce sera au tour de la 7.35 de sortir. Dans ce prochain patch, les joueurs pourront accéder à des quêtes inédites de peuples alliés, les Yok Huy, et découvrir la suite des aventures de Hildibrand, gentilhomme détective. Au-delà de ces quêtes, c’est surtout le nouveau Donjon sans fond qui retient notre attention.

Des changements dont Final Fantasy XIV: Dawntrail avait besoin ?

Ce nouveau donjon sans fond, qui ouvrira ses portes à quiconque ayant atteint le niveau 91 et fini la quête « Arpenteur des finitudes », sera intitulé le « Sanctuaire des Pèlerins » ; il proposera également quelques changements dans la formule. En effet, nous pouvons déjà souligner l’ajout de checkpoints aux étages 31, 51 et 71, permettant aux joueurs vaincus de garder un semblant de progression, là où ils devaient précédemment recommencer à partir de l’étage 21.

Autre point : après avoir atteint le dernier niveau, les joueurs pourront à nouveau affronter le dernier boss en s’adressant à un PNJ, avant de tenter une version plus difficile du même boss. Ce combat à difficulté relevée serait relativement customisable : les joueurs devront vraisemblablement dépenser un minimum de 15 objets spécifiques pour définir les cinq statistiques du boss, influant sur la difficulté du combat et les mécaniques proposées.

FUn étage du nouveau donjon sans fond : le Sanctuaire des Pèlerins. Peut-on voir là un moyen pour l’équipe de Naoki Yoshida de pousser les joueurs plus casual, ceux qui ne sont pas à l’aise avec la difficulté proposée par le contenu endgame, à mettre un pied dans les contenus à difficulté relevée ? En proposant une difficulté customisable et un combat à quatre joueurs (là où les affrontements endgame demandent à huit joueurs de se réunir), le jeu permettrait à ces joueurs de prendre leur courage à deux mains.

De plus, cette mise à jour 7.3 ajoutera des systèmes réclamés par les joueurs depuis des années : les Viéras et les Hrothgars pourront porter des chapeaux, les joueurs pourront afficher des bulles de discussion, la liste noire sera améliorée et de nouveaux échelons seront ajoutés au classement JcJ. Nous en parlions précédemment, mais il semblerait que Square Enix mette tout en œuvre pour proposer des améliorations.

Si nous ne pouvons pas affirmer que cette mise à jour suffira à changer l’opinion de nombreux joueurs, qui critiquent actuellement le manque d’ambition des récentes mises à jour et le caractère répétitif, presque mécanique, du calendrier, nous pouvons au moins souligner la volonté des équipes de Naoki Yoshida de répondre aux craintes de son public. Le nouveau donjon sans fond apparait alors comme un pas en avant, le prototype d’un changement à venir dans le game design. Peut-on s’attendre à plus de flexibilité dans le calendrier et les patches ?