Square Enix – Des résultats financiers inquiétants ?

Square Enix traverse une période compliquée sur le plan financier. L’éditeur japonais vient de publier ses résultats pour les neuf premiers mois de l’exercice fiscal 2024, et ils ne sont pas brillants. Le chiffre d’affaire de la branche Digital Entertainment est en baisse de 10,7 % par rapport à l’année dernière, à 160,4 millions de yens. Pire encore, le bénéfice opérationnel chute lui aussi, avec une baisse de 9,9 %, pour atteindre péniblement les 27,7 millions de yens.

La faute à qui ? Principalement aux jeux HD, c’est-à-dire les jeux solo sur consoles et PC. Les nouveaux titres lancés cette année n’ont pas réussi à atteindre les chiffres de ventes d’un Final Fantasy XVI, qui n’avait déjà pas atteint ses objectifs à long-termes. Résultat : des ventes en baisse (60 milliards de yens, soit 6,8 milliards de moins qu’en 2023) et une perte opérationnelle qui grimpe à 4,6 milliards de yens (contre 2,7 milliards l’année d’avant).

Du côté des jeux mobiles et sur navigateurs, on peut tout bonnement parler de catastrophe : les bénéfices de Square Enix dans ce secteur se sont effondrés, avec une perte de 7,9 milliards de yens. Un paradoxe, quand on sait que le jeu mobile prend de plus en plus de place dans les habitudes des joueurs en 2024.

Curieusement, malgré ces résultats en chute libre, Square Enix a vendu plus de jeux que l’année précédente ! Si on cumule les jeux HD et les MMO, on arrive à 20,01 millions de copies écoulées, contre 18,15 millions sur la même période en 2023. Autre point positif : Dragon Quest III HD-2D Remake s’est mieux vendu que prévu ! Mais c’est surtout du côté du MMO Final Fantasy XIV qu’il faut regarder pour trouver une lueur d’espoir dans ce bilan : la sortie de l’extension Dawntrail a permis de booster le chiffre d’affaire de cette branche, qui passe à 44 milliards de yen (+9,2 milliards par rapport à l’année précédente).

Malheureusement, le cas de Square Enix est loin d’être une exception. De nombreux éditeurs sont en train de publier leur bilan financier 2024, et beaucoup d’entre eux annoncent des résultats inquiétants : Electronic Arts, Take-Two, ou Microsoft ont aussi perdu de l’argent, même quand, paradoxalement, les ventes se portent bien. Problèmes de répartition du budget ? Difficulté à fidéliser au-delà du premier mois d’exploitation des nouveautés ? Espérons qu’ils sauront tirer les conclusions nécessaires et convaincre à nouveau les joueurs en 2025.