Square Enix – Diversifier les plateformes, augmenter les profits

Square Enix, mettre ses licences principales sur Xbox ? Cela pourrait arriver plus tôt qu’on ne le pense. Dans une interview donnée à 4Gamer, Hironobu Sakaguchi et Naoki Yoshida, deux noms historiques du studio, parlent de l’influence du développement de Fantasian Neo Dimension sur leur perception des tendances de l’industrie. Pour eux, ce qui est essentiel, c’est de viser les plateformes les plus répandues.

Alors, il est certain, en pensant aux gros jeux du studio, que Sakaguchi et Yoshida pensent aux consoles, PS5 et Xbox et PC. Cependant, cette conversation, faite dans le contexte de la sortie de Fantasian Neo Dimension, vise plus large. Yoshida précise son propos :

« Pour la jeune génération, les plateformes les plus populaires, ce sont les tablettes et téléphones. […] Dans ces conditions, il faut faire des jeux auxquels on peut jouer sur n’importe quelle plateforme. […] Pour moi, il faut arrêter de penser les jeux selon les plateformes. »

Pour autant, il garde en tête que la question de la plateforme se pose pour deux raisons : la technique et le public cible. Il voit, notamment, la Switch comme un moyen de toucher un public plus large, notamment car c’est une console qui est aussi populaire auprès des collégiens. Elle n’est pas à négliger.

C’est un enjeu important pour Square Enix qui, en se refermant sur ses licences historiques, perd sa capacité à toucher un public plus jeune, qui n’aurait pas grandit avec elles. Il est probable que de travailler avec Sakaguchi, maintenant président du studio Mistwalker, permet à Yoshida de voir plus large.

Depuis qu’il a quitté Square en 2003 pour fonder Mistwalker, Sakaguchi travaille en priorité sur des titres destinés aux plateformes mobiles, de la Nintendo DS au Smartphone, ce qui nécessite des conceptions bien différentes. Il mentionne notamment les limitation techniques de Fantasian, qui ont participé à définir le travail visuel et sonore du jeu.

Bien entendu, c’est loin d’être une question qui n’est que du ressort des développeurs. Permettre à ses titres d’être disponible sur le plus grand nombre de plateformes est forcément un avantage pour toucher un nombre plus grand de joueurs. Cependant, il est important que les créateurs s’emparent de cette question : s’il n’était que question de consoles à puissance équivalentes, ce ne serait pas un problème, mais s’il faut composer avec des machines plus fragiles, alors il est clair que Square Enix ne pourra pas se contenter de cette stratégie pour essayer de faire du profit à moindre frais.

Malgré des titres toujours très qualitatifs, comme Final Fantasy VII Rebirth ou Final Fantasy XVI, Square Enix peine à rentrer dans ses frais. La faute à des projets ambitieux, qui peinent à être rentables et des échecs dans lesquels le studio avait mis trop d’espoir.

Si, lors des rapports financiers, Takashi Kiryu voyait la diversification des supports comme un moyen d’améliorer les finances, cette interview rappelle une chose : comme pour toute sortie, il est essentiel qu’un portage soit fait avec attention, avec une réelle visée de la part des créateurs pour être réussi. Ces portages doivent également être ambitieux : se contenter d’une sortie PS5 et Xbox Series, c’est, en fin de compte, encore se cantonner au même profil de joueur.

Diversifier ses supports peut effectivement apporter un nouveau public à Square Enix, mais il faudra le chercher. Si l’exemple de Hironobu Sakaguchi et l’inspiration de Naoki Yoshida, qui semblent suivre une logique cohérente avec les projets du studio, trouvent un espace pour s’exprimer, alors il est effectivement possible que cette stratégie paye. Mais pour ça, encore faudra-t-il que Square Enix évite les pièges des sorties faciles.

Bien que le jeu ne soit que distribué par Square Enix, il sera intéressant de voir la manière dont sera présenté Fantasian Neo Dimension au public. Pensé comme étant une version « Director’s Cut » de Fantasian, un jeu pensé pour l’Apple Arcade, Sakaguchi et Yoshida ont travaillé ensemble pour adapter le projet aux consoles plus puissantes, de la Switch à la PS5, qui attireront forcément un public différent. Peut-être auront nous ici un début de réponse quant à la stratégie de Square Enix…