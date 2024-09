L’arrivée de Fantasian Neo Dimension se précise

Annoncé il y a quelques mois ( au détour d’un événement Nintendo, il semble ), Fantasian Neo Dimension est revenu au-devant du public dans la nuit du mardi au mercredi, à l’occasion de l’événement organisé par Sony. Lequel événement ne laissera d’ailleurs sans doute pas un souvenir impérissable dans la tête de ses spectateurs.

Partageant l’affiche avec un Ghost of Yotei ( qui assurément était la grosse surprise, si ce n’est la seule, du State of Play ) ou un Horizon Zero Dawn Remasterd, Square Enix a ainsi profité de sa mise en lumière de son titre pour fixer son public sur une date de sortie bien précise, arrêtée au 5 décembre prochain. Il paraîtra donc sur les consoles PlayStation, la Nintendo Switch et sur Steam. Quant à l’écosystème Xbox, il ne sera pas oublié. Toutefois, tous les supports ne bénéficieront pas tous du même traitement.

De fait, quand une édition physique sera réservée aux seules PS5 et Switch, le reste accueillera le titre sous une apparence dématérialisée. Une sortie pour la fin d’année donc qui peut d’ores et déjà se préparer en passant par la case précommande. Précommande qui offrira au possesseur un item, le « Vibrant Secret Stone », permettant de gagner davantage de point d’expérience.

Une parution qui aura l’avantage de faire enfin connaître plus largement (et sortir de l’anonymat) ce Fantasian, déjà disponible depuis 2021 sur l’Apple Arcade. Un titre pas du tout nouveau donc qui proposera néanmoins certains éléments de le distinguer de sa précédente occurrence, à l’instar de l’ajout de « voix anglaises et japonaises » et de l’introduction de nouveaux niveaux de difficulté. Aussi, il portera certaines améliorations graphiques, se présentant d’ailleurs sous une résolution 4K sur PS5, Xbox Series et Steam.

Fantasian Neo Dimension, comme on l’avait déjà explicité dans notre précédente critique, est, en plus d’une œuvre valant plus qu’un simple coup d’œil, un RPG reposant sur le classique système de combat au tour par tour. Un « classicisme » qui, cependant, semble être contrebalancé par une approche un peu plus originale, et notamment dans son traitement des personnages, dont le principal est un certain Leo. Lequel héros courra à la recherche de ses souvenirs perdus, dans le but de découvrir les mystères autour du phénomène destructeur s’étant emparé de son monde.

Un univers menacé certes mais qui garde une certaine magie, si l’on fie au rendu artistique, par ailleurs mis en exergue par la dernière vidéo diffusée. Une impression qui sera sans mal renforcée par l’épure des des 150 dioramas que l’on sera amenés à parcourir dans notre progression. Fantasian dégage sa splendeur dans sa simplicité. Et, sans doute, est-ce là l’un des arguments qui convaincra le joueur, si, bien entendu, le nom de Hironobu Sakaguchi n’est pas déjà suffisant à attirer. D’autant que l’homme, aujourd’hui âgé d’une soixantaine d’année, fait en quelque sorte son grand retour sur les « grosses plateformes ».