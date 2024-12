2024, l’année de tous les paradoxes

Alors que Noël arrive dans quelques heures, et que la hotte du Père éponyme se remplit de cartouches Switch, de manettes de toutes les couleurs et de Vbucks, nous nous apprêtons à dire, sans trop de regrets, au revoir à 2024 qui fut une année vraiment très particulière pour le jeu vidéo.

En effet, alors que le secteur s’affiche en pleine croissance, réussissant même à créer de nouvelle niches commerciales (les consoles façon Steam Deck…) dans un environnement pourtant très chargé, jamais la casse sociale n’avait été aussi dramatique.

Le site Game Industry Layoff, qui tient les comptes macabres, recense pour 2024 pas moins de 14 600 licenciements dans l’industrie du jeu vidéo, soit presque 50% de plus qu’en 2023 (10 500 licenciements recensés par le même site) qui était pourtant déjà une année noire… Et on ne voit pas bien où cela pourrait s’arrêter, puisque l’immense majorité des postes disparus ont été supprimés par des entreprises qui gagnent de l’argent !

On pense ainsi aux 99 personnes licenciées très récemment par Warner Bros. Montréal, probablement suite au ratage Suicide Squad. Warner peut pourtant compter a minima sur le carton Hogwarts Legacy ou la solidité de Mortal Kombat pour assumer un échec comme celui de Rocksteady (échec, qui plus est, très très probablement dû à des décisions incohérentes prises en haut lieu par des gens qui n’y entendent rien au jeu vidéo… mais qui vont conserver leur poste). Exactement sur le même modèle, les décisions questionnables concernant Concord auront conduit à la disparition prématurée du jeu, mais aussi à 174 fins de contrat décidées par Sony, fragile petite société dont l’échec Concord a dangereusement fragilisé l’équilibre. Ou pas.

Une année paradoxale du point de vue socio-économique, donc, mais aussi dans ses propositions. Difficile de na pas reconnaître qu’on a été gâté, question jeux AAA. Si nous avons régulièrement pesté contre l’apathie des catalogues des consoles de génération actuelle, ces derniers ont repris des couleurs. Sont en effet sortis cette année Tekken 8, Lika a Dragon Infinite Wealth, FFVII Rebirth, plusieurs jeux estampillés Mario, Dragon’s Dogma 2, Stellar Blade, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Space Marine II, Astro Bot, Call Of Duty Black Ops 6, Silent Hill 2 Remake, Indiana Jones et le Cercle Ancien… pour ne citer que les très gros noms.

Et pourtant, on a cette sensation que ce sont des indés, ou des jeux plus modestes qui ont vraiment fait l’actu, en commençant par un Helldivers II qui a tout emporté sur son chemin, et pour finir avec l’imparable Balatro qui a tracé sa route jusqu’aux nominations au titre de Jeu de l’Année aux Game Awards, aux côtés de Final Fantasy, Elden Ring ou Astro Bot. Entre les deux, l’actu fut occupée par Animal Well, Nine Sols, 1000x Times Resist, The Rise of the Golden Idole, ou même Supermarket Simulator, gros succès de l’année en streaming, ou encore le phénomène assez incompréhensible (mais bien réel) Banana.

Paradoxe encore, quand l’offre est pléthorique tant en termes de genre que de prix, et que pourtant, on a cette désagréable impression que malgré tout, le jeu vidéo regarde plus que jamais en arrière. L’année 2024 a ainsi connu un flot quasi ininterrompu de suites, remakes et autres remasters, se concluant sur la presque risible annonce d’une re-re-sortie de The Last of Us Part 2 en version « remastered » sur PC.

On notera d’ailleurs que c’est probablement cette année que le style rétro citant la 3D très angulaire des consoles 32 bits (PS1, Saturn, N64) aura su s’imposer, avec des jeux comme Lorelei and the Laser Eyes, Crow Country, Threshold…

Comment s’annonce 2025 ? Si l’horizon social reste inquiétant, côté gaming, les promesses sont belles. Les PS5 et Xbox Series semblent enfin correctement exploitées, avec des catalogues et des exclus dignes de ce nom. Naughty Dog, depuis quelques temps roi de l’exploitation et du recyclage a enfin annoncé une toute nouvelle licence dont les premières images sont très excitantes. Et les attentes sont déjà nombreuses, avec un bouchon probable autour de la sortie de GTA VI, qui arrive cette année !

Vivement ! Et en attendant, toute la rédaction de New Game Plus vous souhaite une très belle fin d’année 2024, et un démarrage en trombe pour 2025 !