Next Gen – Le marché a-t-il encore la place pour trois consoles ?

Spécialisée dans les études de marché sur le jeu vidéo et le divertissement, l’entreprise américaine DFC Intelligence vient de dévoiler ses premières prévisions sur la future génération de consoles de salon. Et selon elle, certains constructeurs pourraient avoir de gros soucis à se faire. Petit indice: il ne s’agirait pas de Nintendo. Petit tour d’horizon des conclusions de l’étude, le tout au conditionnel, bien évidemment.

Tout d’abord, bonne nouvelle, les revenus globaux du marché devraient reprendre leur marche en avant dans les cinq prochaines années, après quelques années de régression suite à la pandémie de Covid-19. Comment seront-ils partagés, et qui en sortira gagnant, c’est une toute autre histoire. L’étude stipule que Nintendo devrait être le grand vainqueur de la prochaine génération. Seule au monde en 2025, celle que nous appellerons la Switch 2 devrait continuer sa large domination au moins jusqu’en 2028, malgré la sortie des consoles de Sony et Microsoft prévues en 2027.

Surtout, et c’est la conclusion la plus importante de l’étude, le marché n’aurait plus la capacité d’accueillir trois consoles en même temps. Si Nintendo est protégé, alors cela veut dire que la console next-gen Playstation ou Xbox pourrait connaître de grosses difficultés. Au vu de l’état actuel du marché, nous avons bien une petite idée, mais rien n’est gravé dans le marbre. Beaucoup de détails entreront en compte pour faire basculer le momentum: date de sortie, prix, jeux proposés au lancement…

Nous en parlions déjà il y a quelques mois, mais Nintendo semble en tout cas avoir trouvé le timing parfait pour la majorité de ses choix. Pendant que les deux autres géants se battent et continuent de sortir leurs consoles à quelques mois d’intervalle, la firme japonaise a réussi à décaler ses périodes d’exploitation. En résulte une impression de seule au monde. C’était le cas pour la Switch entre 2017 et 2020, et ce devrait être le cas pour sa successeure, entre 2025 et 2027. Le temps de tranquillement s’installer dans le coeur et les foyers des joueurs.

Attention toute même, car une prévision n’est en rien une vision du futur. Nul doute que chez Sony, chez Microsoft et chez Nintendo, des études sont également en cours et que des décisions ont encore largement le temps d’être prises pour changer la donne sur la next-gen. Et puis, nous ne sommes pas à l’abri d’une Switch 2 complètement ratée qui à elle seule remettrait en cause tout l’étude.