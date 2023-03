Nintendo ou l’art du timing parfait

Événement cette semaine au pays du Soleil-Levant. Pour la première fois depuis la mise en circulation de la PlayStation 5, les ventes de la console de Sony ont dépassé les ventes de la Switch sur une période d’un mois. Pour être plus précis, entre le 30 janvier et le 26 février, 367 000 PS5 ont été vendues contre 221 000 exemplaires de la console de Nintendo. Enfin disponible sur le marché après des mois de pénuries de composants et de ruptures de stock, on a presque envie de dire que le moment de vérité débute maintenant pour Sony.

Événement, oui, mais sûrement pas révolution. Le nombre de Switch achetées ce mois-ci au Japon reste impressionnant pour une machine dans sa sixième année d’exploitation, et nul doute que Nintendo se satisfait amplement de ce nombre, sans même s’occuper des chiffres de Sony. Ce qui impressionne d’autant plus chez le constructeur au grand N, c’est son sens du timing, cette impression de boule de cristal capable de voir et de comprendre le marché avant tout le monde. En analysant les prochaines échéances du côté de chez Nintendo, le sentiment qui ressort est que pour chaque petite baisse de régime, la solution est déjà programmée.

Car si la main vient d’être laissée pour la première fois à Sony sur le territoire nippon, il est fort probable que cela ne soit que provisoire. Le 12 mai prochain sortira The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, et sa sortie devrait s’accompagner d’une nouvelle vague de vente de consoles, notamment pour les joueurs qui n’ont pas encore franchi le pas vers la version OLED et voudront profiter des aventures de Link de la meilleure manière possible. Comme souvent, Nintendo saura proposer différents packs, capables aussi bien d’attirer les fans de la licence que les indécis.

Bien évidemment, les ventes ne seront pas comparables aux sommets atteints au moment de la sortie de la console, le 3 mars 2017, accompagnée de The Legend or Zelda: Breath of the Wild. Mais encore une fois, après des années de vie, la Switch donne un sentiment d’immortalité qui dénote des autres consoles du marché, et qui a de quoi rendre jalouse la concurrence. Quelques semaines auparavant, Nintendo nous aura aussi proposé la sortie de Super Mario Bros, le film. Encore une fois, connaissant la force des licences Nintendo et de leur marketing, nous ne sommes pas à l’abri d’un rebond des ventes de consoles. Quand on vous dit que tout semble écrit à l’avance…

Et dire qu’il y peu, de nombreux observateurs, fans, ou simple amateurs se disaient que Nintendo allait louper le coche en ne proposant pas de nouvelle console en 2023… Car là est le plus effrayant pour la concurrence : Nintendo reste en avance avec une génération de retard. Après le futur carton de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom viendra le moment de faire une pause pour l’entreprise, afin de mieux préparer la sortie de la console qui succédera à la Switch. Switch nouvelle génération ou tout nouveau type de console, rien n’a véritablement fuité pour le moment sur la future machine.

Bien sûr, nous ne sommes pas à l’abri d’un échec, mais celui-ci paraît presque impossible. Nintendo sortira sa console seul, dans un fauteuil, à contre-temps de la concurrence et de la guerre Microsoft/Sony. À coup sûr, 2024 s’écrira avec Nintendo en première ligne. Comme 2023, 2022, 2021… et sans doute comme de nombreuses années à venir. Mais nous pouvons nous tromper. Tout le monde n’a pas la chance d’avoir une boule de cristal.