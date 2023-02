Nintendo absent du salon de l’E3 2023 (pas vraiment une surprise)

Alors que les absences de Playstation et de Xbox au prochain E3 ont deja été relayées par certains confréres, aucune nouvelle de Nintendo n’avait fuité jusqu’à présent. C’est maintenant chose faite, et le moins que l’on puisse dire, c’est que pour le constructeur nippon, les choses sont claires. Nintendo s’est en effet fendu d’un communiqué rendant officielle son absence du salon californien, qui doit se tenir du 13 au 16 juin prochain.

« Nous sommes toujours en recherche de moyens pour communiquer avec nos fans. Cette édition de l’E3 ne correspondant pas à nos plans actuels, nous avons pris la décision de ne pas y participer. Nous restons cependant complètement en soutien de ESA et de l’E3. » Nintendo

Un communiqué clair, net et précis, qui sonne très politiquement correct à l’encontre du salon et de son organisateur ESA. C’est un coup dur de plus pour l’événement, en grande perte de vitesse depuis quelques années, notamment à cause de la pandémie, et qui a de plus en plus de mal à se relever et à attirer les gros noms de l’industrie. Nintendo n’a plus participé au salon depuis 2019 (dernier version physique du salon), Playstation et Xbox depuis 2018.

Aujourd’hui, les gros constructeurs ont choisi de promouvoir leurs produits via de nouveaux formats, plus immédiats, moins chers, quitte à délaisser leur présence dans les événements physiques. Car si l’E3 est en perte de vitesse, c’est le cas de la grande majorité des salons dédiés aux jeux vidéo. Les Nintendo Direct, State of Play et Xbox Developer Direct ont pris le dessus dans l’esprit des constructeurs, mais aussi dans celui des fans, qui sont de plus en plus nombreux à attendre ces moments avec impatience. Grâce à ces formats, les développeurs peuvent ainsi gérer leurs emplois du temps à leur main, sans subir la pression des dates fixes des salons.

Pied de nez total à l’E3, des rumeurs insistantes commencent à évoquer que des événements en ligne de ce genre pourraient même être proposés par au moins un des trois géants de l’industrie vidéoludique sur les dates du salon californien. Peu de chances qu’il s’agisse de Nintendo, qui pourrait basculer dans le silence radio après la sortie de Zelda: Tears of the Kingdom, en attendant l’annonce d’une possible nouvelle console.

Le modèle économique de l’E3 est de nouveau ébranlé, d’autant plus qu’il s’agit là de la première édition physique du salon depuis 2019. C’est encore une fois son existence même qui risque d’être remise en question, lui qui était encore le plus grand événement vidéoludique du monde il ya quelques années. Malgré tout, de nombreux développeurs tiers seront tout de même présents pour cette édition 2023, et nul doute que de belles annonces ou conférences devraient s’y tenir, pour ceux qui ne jurent pas que par Sony, Microsoft et Nintendo.