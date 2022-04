E3 2022 – La fin définitive du plus grand salon dédié aux jeux vidéo ?

Les informations concernant l’édition 2022 de l’E3 se faisaient cruellement attendre. En janvier dernier, on avait déjà évoqué le fait que l’E3 n’allait pas se tenir en présentiel. En 2021, l’E3 avait bien eu lieu, mais en version 100% numérique. L’ESA (Entertainment Software Association), les organisateurs de l’E3, avait invoqué le souci de la pandémie qui bloquait la tenue de l’édition physique de l’événement.

Mais malheureusement, l’ESA a officiellement annulé l’édition 2022 de l’E3. Initialement, cette information vient d’un tweet de Will Powers, chef des relations presses chez Razer, qui a indiqué avoir reçu un mail officiel disant que cette édition serait annulée. Suite à cela, l’ESA a confirmé cette information, annonçant par la suite que l’E3 reviendra en 2023 pour une édition dite revigorée. On reste tout de même inquiet sur la tenue de l’édition en 2023. En effet, plus le temps passe, et moins l’E3 a de l’intérêt pour l’industrie. Et même si cette perte d’intérêt n’est pas très présente chez les joueurs, ces derniers prenant cet événement comme le plus grand rendez-vous jeu vidéo de l’année, les éditeurs et les développeurs commençaient petit à petit à se désintéresser de l’E3.

Nintendo avait déjà décidé depuis un moment de faire ses propres conférences dans son coin, et même Sony, l’année dernière, avait choisi de faire de même, ne trouvant pas d’intérêt à participer à une conférence fixée dans le temps sans avoir d’images concrètes à montrer au public.

Autre « problème » qui pourrait venir troubler l’avenir de l’E3, c’est que ce n’est plus le seul événement consacré aux annonces de jeux vidéo. Les éditeurs ont désormais leurs propres émissions pour la plupart (avec Sony, Nintendo, ou Microsoft par exemple), et d’autres conférences comme les Game Awards ou le Summer Game Fest ont gagné en popularité au fur et à mesure, ce qui fait petit à petit de l’ombre à l’E3. Il faudra voir si l’édition 2023 se tiendra bel et bien, mais si ce n’est pas le cas, ce sera sûrement la fin définitive de cet événement (jadis) culte de l’industrie du jeu vidéo.