Top 5 des jeux d’horreur vus à la Gamescom 2021

Alors que la Gamescom 2021 touche à sa fin, il est l’heure pour chacun d’entre nous de faire un bilan de l’événement allemand et de faire un petit listing des jeux qui nous ont le plus mis l’eau à la bouche durant ces quelques jours. Un exercice qui n’est pas aussi simple qu’il n’y parait au vu du nombre hallucinant de titres que l’on a pu découvrir ou juste apercevoir du coin de l’eau.

Ceci dit, pour votre plus grand plaisir, et le notre au passage, on a décidé de vous pondre un petit top des familles qui concerne les 5 jeux d’horreurs qui nous ont tapé dans l’œil au cours du salon. Attention, âmes sensibles s’abstenir, ce qui suit n’est pas à montrer à tout le monde.

5 – Trepang2

Vous rappelez-vous de F.E.A.R ? Vous savez le FPS horrifique de Monolith Productions qui a eu le droit à 3 épisodes et qui est aujourd’hui considéré comme une licence culte du genre ? Eh bien si vous êtes nostalgiques de cette saga, vous serez heureux de découvrir le trop discret Trepang2 de Trepang Studios, oui cela ne s’invente pas. Mais qu’est-ce que c’est nous demanderiez-vous avec un regard interrogateur et on ose espérer intéressé ?

Eh bien Trepang2 est un FPS horrifique qui se veut être un fils spirituel de F.E.A.R. Action frénétique, légères séquences d’infiltration et apparitions surnaturelles de créatures en veux tu en voilà, le tout accompagné d’un feeling très old-school, voilà ce que nous propose le jeu. Bien évidemment, le bullet time sera aussi de la partie, chose obligatoire lorsque l’on se veut être le digne successeur du FPS de Monolith.

Enfin, les développeurs indiquent avoir mis le paquet sur l’IA qui “réagirait en fonction de nos mouvements”, ce qui n’est là pas encore sans rappeler F.E.A.R. Alors oui, on a vraiment hâte de poser nos mains sur Trepang2, qui est édité par Team17. L’éditeur nous donne rendez-vous en 2022 pour la sortie sur PC uniquement pour le moment. Une démo est d’ailleurs disponible sur Steam, l’occasion de s’y essayer après avoir regardé l’intense trailer diffusé à la Gamescom.

4 – Dying 1983

Direction la Chine pour Dying 1983 de NEKCOM et 2P Games. Cette simulation d’escape game horrifique promet beaucoup et semble complètement barrée. Le titre propose d’explorer librement différents lieux et de résoudre des puzzles pour en découvrir les secrets. On nous promet un level design ambitieux dans lequel toutes les cartes présentes sont reliées entre elles, les développeurs incorporant ainsi un système de progression de type metroidvania.

Bien évidemment l’horreur et le surnaturel seront au rendez-vous, et le trailer nous laisse voir de belles choses comme une femme avec une tête de poisson qui semble intimement liée aux événements. Si vous souhaitez vous faire une petite idée de ce que proposera le titre, vous pouvez toujours vous tourner vers Dying: Reborn, premier volet de la licence, certes moins ambitieux, mais qui pourra au moins vous montrer les intentions du studio.

Dying 1983 s’annonce plutôt prometteur et on a hâte de voir ce qu’il va donner. Alors que la Gamescom ne nous a pas renseigné sur sa date de sortie, espérons qu’il ne nous faudra pas patienter très longtemps encore.

3 – Madison

Nous avons déjà parlé de Madison de Nosebleed Games dans nos colonnes et avons même pu tester la démo. Il s’agit là d’un énième ersatz de P.T., qui nous place dans la peau d’un pauvre type forcé par une entité maléfique répondant au nom de Madison à terminer un rituel occulte commencé bien des décennies plus tôt. Notre seule arme pour lutter contre cette présence démoniaque n’est autre qu’un simple appareil photo dont l’utilité reste encore à réellement définir.

On sait qu’on pourra s’en servir pour distordre la réalité ou encore se créer des chemins insoupçonnés, mais on ne sait pas s’il pourrait nous servir pour lutter contre les quelques créatures à nos trousses. Il nous faudra donc traverser différents tableaux, en résoudre les énigmes, rester en vie et faire avec d’innombrables jumps scares et autres situations perturbantes.

La démo ne nous avait pas transcendés, car très courte et elle ne montrait quasiment rien, mais promettant néanmoins une belle ambiance horrifique pour le jeu complet. Chose rassurante, le dernier trailer diffusé à la Gamescom est bien plus consistant que cette version d’essai et même si on doute que Madison réussisse à détrôner Visage dans le genre du P.T.-like, en tant que fan d’épouvante, on ne peut que l’attendre avec impatience. Sortie prévue en 2022 sur PC exclusivement pour le moment.

2 – Conscript

Conscript de Catchweight Studio est un petit jeu indépendant qui nous a fait forte impression à la Gamescom. Issu d’une campagne Kickstarter réussie, le jeu nous embarque en pleine Première Guerre mondiale dans la peau d’un soldat français à la recherche de son frère dans les tranchées de Verdun. S’inspirant des ténors old-school du genre comme Resident Evil et Silent Hill, il en garde l’ambiance angoissante et pesante, une gestion minutieuse des ressources et de l’inventaire, ainsi qu’une difficulté assez ardue.

Le périple vous placera face aux dangereux soldats allemands et si l’affrontement est parfois inévitable, il ne faudra pas hésiter à fuir pour sauver sa peau. On note aussi la présence d’énigmes qui balisent la progression. Le jeu ne nous cantonnera pas aux simples tranchées, puisqu’il faudra aussi traverser des no man’s land ou encore le célèbre fort de Douaumont et ses sombres coursives qui risquent de faire mouiller quelques caleçons et culottes.

Avec sa vue du dessus, son concept maitrisé et assumé, son ambiance et des graphismes minimalistes, mais qui plongent directement dans l’ambiance, Conscript s’affiche comme l’un des survival-horror les plus étonnants et réussis de ces derniers temps. Une affaire à suivre donc, alors qu’une démo est déjà disponible sur Steam. Sortie prévue pour 2022 sur PC.

1 – The Outlast Trials

Alors on peinait à y croire, mais la Gamescom nous a réellement rassurés sur The Outlast Trials de Red Barrels Games. En effet, on ne voyait au départ rien de bien emballant à nous proposer une sorte d’escape game horrifique multijoueur dans l’univers d’Outlast, surtout que l’on attendait un vrai troisième opus et pas un spin-off qui se déroule durant la guerre froide. Et pourtant le dernier trailer nous a laissé sur le cul (pardonnez l’expression) et on attend impatiemment que possibilité nous soit offerte de nous y essayer.

Imaginez-vous être un rat de laboratoire coincé dans un labyrinthe plongé dans le noir et rempli de pièges, de puzzles à résoudre et de monstruosités psychopathes (certaines iconiques) à éviter pour survivre. Mais heureusement vous n’êtes pas seul dans cette galère, puisque d’autres prisonniers (joueurs) pourront vous prêter main-forte. On imagine alors de multiples moyens de diversion, des mécaniques de résolution de casse-têtes coopératives ou encore la possibilité de secourir un compagnon en mauvaise posture.

Repoussé à 2022 (un classique les reports avec Red Barrels), il est annoncé sur PC seulement, mais nul doute que les consoles de salon auront aussi le droit d’accueillir le titre.

Le bonus – Dying Light 2

Nous nous sommes posés la question de savoir si Dying Light 2 devait figurer dans ce top et nous avons tranché par une réponse négative. Pourquoi ? Tout simplement parce que l’on connait bien le jeu aujourd’hui et que sa présentation à la Gamescom n’était pas tournée vers l’horreur. Mais il est clair que l’on attend cette suite comme jamais et qu’il aurait eu sa place en tant que numéro 1 dans ce classement assez facilement.

Cependant, on s’est aussi dit qu’il fallait tout de même en parler, car ce nouvel opus semble nous proposer des séquences horrifiques bien plus travaillées et une atmosphère étouffante. Les créatures sont bien plus dangereuses, surtout de nuit, et certaines séquences promettent d’être vraiment tendues. Alors certes Dying Light 2 n’est pas qu’un jeu d’horreur, mais il l’est aussi, il a donc toute sa place ici. Et si vous n’êtes pas convaincus, jetez donc un œil à ce trailer de gameplay.