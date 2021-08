[Gamescom 2021] The Outlast Trials – Enfin du gameplay pour l’intrigante expérience horrifique multijoueur

Mine de rien, Red Barrels Games s’est fait un petit nom dans le domaine du jeu horrifique avec sa licence Outlast. Véritable phénomène lors de sa sortie en 2013, la première entrée de la saga était certes assez convenue dans son gameplay, mais proposait néanmoins un périple terrifiant et intense dans un hôpital psychiatrique devenu pour l’occasion l’antichambre de la folie et de l’enfer au passage. Magnifiée par son DLC (stand-alone) Whistblower, une suite plus ambitieuse et un peu moins maitrisée a vu le jour en 2017.

Traitant de thématiques assez fortes et plutôt rares dans notre média, on parle là de la pédophilie dans l’Église, de la place de la religion dans l’éducation, de la maternité ou encore du patriarcat. Pour la petite histoire, cet opus fait encore débat au sein de la rédaction, et si votre serviteur a été subjugué, malgré ses défauts évidents, par cette séquelle, notre cher rédacteur en chef n’a lui pas été pleinement convaincu. D’ailleurs, vous pourrez retrouver sa critique du jeu ci-dessous.

L’année dernière Red Barrels a surpris tout son beau monde en annonçant The Outlast Trials, qui n’est donc pas le troisième épisode canonique de la saga, mais bien un spin-off multijoueur jouable de 1 à 4 joueurs en coopération. Il prend place durant la guerre froide dans un lieu secret appartenant la société Murkoff, que l’on rappelle être à l’origine de tous les problèmes rencontrés dans les deux précédents jeux.

On y incarnera alors des sujets d’expériences prisonniers des chercheurs fous de Murkoff qui n’auront de cesse que de lancer leurs monstruosités (certaines iconiques de la série) à nos trousses dans différents environnements. Il nous faudra nous cacher, fuir, résoudre des casse-tête (surement très simple) et agir de concert avec nos comparses pour nous échapper et nous en sortie vivant, si cela est possible bien entendu.

Il apparait clair que la dimension multijoueur et le côté cache-cache sur des cartes fermées vont quelque peu changer l’expérience de jeu, sans totalement la dénaturer, parait-il. Si l’on en croit ce que l’on voit dans le premier trailer de gameplay de The Outlast Trials diffusé lors de l’Opening Night Live de la Gamescom, les mécaniques de gameplay sont certes adaptées à la coopération, mais s’inscrivent à côté de cela dans la droite lignée de ces prédécesseurs, et surtout du premier épisode.

Cette première bande-annonce de gameplay n’a pas été la seule surprise de la soirée, puisqu’une fenêtre de sortie, plutôt large, a aussi été annoncée. The Outlast Trials sortira donc en 2022 (report donc) sur PC via Steam et l’Epic Games Store, et si aucune autre plateforme n’a été annoncé pour le moment, gageons qu’il paraitra au moins sur PlayStation 5 et Xbox Series X.