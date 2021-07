MADiSON – L’horreur psychologique porte un prénom !

Les jeux vidéo nous offrent des expériences toutes plus saisissantes les unes que les autres, que vous incarniez un gangster des années 30 en passant par le rôle du père de famille à qui on a enlevé sa fille. Et s’il y a bien un univers qui se démarque davantage sur ces dernières années, il s’agit du genre horrifique. Évidemment, chaque jeu d’horreur a sa propre identité, son gameplay et si certains jeux nous offrent des parties terrifiantes bien que déjà vues, d’autres jeux s’inspirent de grands noms pour nous donner le petit frisson que nous recherchons tous. Laissez-nous vous présenter MADiSON.

Il faut savoir que derrière cette production en cours de développement, nous retrouvons un très jeune studio nommé Nosebleed Games, cette équipe argentine a la particularité d’être composée de seulement deux développeurs. Et qui a dit qu’il fallait un nombre conséquent de développeurs pour nous flanquer la pétoche ? Pas nous en tout cas. MADiSON, à première vue, s’inspire très clairement du walking simulator qu’on ne présente plus : P.T du grand maître Kojima !

Vous incarnez Luca, un jeune homme qui se réveille les mains tachées de sang dans un endroit inconnu. Tout au long du jeu, vous serez poursuivi par un démon prénommé MADiSON qui tentera coûte que coûte de terminer le rituel sanglant dans lequel vous semblez empêtré. Pour faire face à cette horreur, vous serez armé d’un Polaroïd qui vous permettra de résoudre les nombreuses énigmes.

Une démo jouable est d’ailleurs disponible depuis un moment sur le site itch.io. Et ce que nous avons pu voir nous annonce un jeu pour le moins prometteur avec un sound design percutant (gare aux portes qui grincent et aux touches du piano “accidentellement” effleurées), les jumpscares seront naturellement de la partie, mais l’ambiance de la maison ne se reposera pas uniquement sur cette mécanique, comptez sur notre cher démon pour venir vous hanter dans tous les coins de cette maison pour le moins sinistre.

MADiSON n’a pas encore de date de sortie précise mais l’année 2021 semble être l’année du rituel sanglant. En attendant la sortie, nous vous laissons avec la démo !