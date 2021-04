Song of Horror – Le survival-horror à l’ancienne est réédité !

Protocol Games, le studio madrilène fondé en 2014, a travaillé un certain nombre d’années sur son jeu horrifique, Song of Horror, avant de dévoiler les deux premiers épisodes le 31 octobre 2019… Joyeux Halloween ! L’épisode 3 est sorti le 13 décembre 2019, l’épisode 4 le 30 janvier 2020, et le 5e et ultime volet fut disponible le 28 mai 2020. Globalement très bien accueilli par la critique presse et grand public, ce survival-horror uniquement disponible sur PC aura fait transpirer et sursauter bien des joueurs avec son univers macabre à la H.P Lovecraft et ses jump-scares récurrents.

Les studios espagnols nous replongent dans le genre horrifique des années 90, délaissant quelque peu l’action et laissant la part belle aux énigmes et à l’exploration. Nous évoluons dans des plans fixes, qui ont cette ambivalence de mettre en avant le décor ou de nous dissimuler quelques mauvaises surprises.

L’ambiance y est bien pesante, nous donnant cette impression d’être épié sans cesse ; “La Présence” qui hante les lieux y est aussi pour quelque chose. Ne pouvant la combattre au corps à corps, tout comme aucune de ses interventions surnaturelles, il ne faudra compter que sur la fuite et la résolution des puzzles. Quatre chances s’offrent à nous dans chaque épisode. Il y a cela d’original que si nous mourons une première fois, nous incarnons un autre personnage, et ainsi de suite jusqu’au quatrième. Un protagoniste égale une vie. Une fois arrivé au bout de ce “compteur”, retour à la case départ !

Protocol Games nous annonce que “La Présence” nous hantera le 28 mai prochain sur les consoles PS4 et Xbox One en version digitale, qui regroupera les cinq épisodes.

Nous avons toujours été honorés par l’accueil que Song of Horror a reçu des joueurs sur PC, et il est temps maintenant d’entraîner les joueurs sur consoles dans le mystère lugubre que le jeu a à offrir. Le survival-horror a une si longue et riche histoire sur PlayStation et Xbox, que ces plateformes nous semblent être l’endroit idéal pour proposer notre petite ode au genre pour des joueurs qui apprécient vraiment la Peur.

Ce portage est un beau cadeau pour les joueurs de consoles férus de jeux horrifiques. Même si les jump-scares se font trop présents, que la modélisation des personnages reste en-deçà de la qualité graphique globale, Song of Horror réussit son pari et laisse le joueur dans un sentiment d’insécurité tout au long de l’histoire.

Rendez-vous donc le 28 mai prochain pour tenter d’échapper à l’entité malveillante et sa mélodie assassine, mais également le 26 août pour une édition physique du jeu au Japon !