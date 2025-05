Monster Hunter Wilds – Quand les monstres rencontrent le démon

Sorti le 28 février dernier, Monster Hunter Wilds s’est révélé être une expérience particulièrement réussie, dans la lignée de World, et avait su nous convaincre par la réalisation globale de l’aventure ainsi, bien sur qu’avec ses créatures toutes plus monstrueuses les unes que les autres. Un accueil critique et commercial enthousiaste, avec notamment la barre des dix millions d’exemplaires vendus en un mois environ qui offre à Capcom de belles perspectives d’évolutions pour leur jeu. Et si on s’attend à entendre parler prochainement d’une grosse extension, à l’instar de Sunbreak ou Iceborne, contenus additionnels des deux précédents épisodes, le studio entend d’abord nous proposer diverses collaborations avec d’autres licences, à commencer par une autre franchise maison, Street Fighter 6.

Une association qui peut surprendre tant les deux univers n’ont pas grand chose à voir, quoi que le démon Akuma, personnage autour duquel tourne ce contenu, soit un combattant assez monstrueux. Il s’agira donc de compléter les missions secondaires, réservées aux chasseurs au RC supérieur à 21, ajoutées pour l’occasion, et ainsi débloquer l’ensemble d’armure « Akuma », l’équipement tout choupi « Blanka-chan » pour notre Palico, ainsi qu’un arrière plan pour notre carte de chasseur. Ainsi équipé, il sera possible d’utiliser les technique du guerrier légendaire et tataner des Rathians à coup de Shoryuken et de Hadoken.

Disponible en téléchargement gratuit à compter du 28 mai prochain, cette mise à jour s’accompagnera également de quelques cosmétiques, costumes et autres fantaisies disponible à l’achat. C’est qu’il ne faudrait pas non plus trop perdre le nord. Car alimenter en contenu les jeux-services afin de favoriser la rétention de ses utilisateurs, c’est le nerf de la guerre, et on comprend bien la logique de Capcom avec Monster Hunter Wilds pour lequel il y a déjà eu l’ajout de plusieurs monstres emblématiques de la saga. Pourtant, on doit bien admettre que, pour cette fois, ce n’est pas le genre d’ajout que l’on goutte.

Nous avions d’ailleurs déjà eu ce genre de collaboration sur Monster Hunter World, avec notamment, déjà à l’époque, une association avec Street Fighter 5, mais aussi Horizon Zero Dawn, Final Fantasy XIV, Devil May Cry ou encore The Witcher 3: Wild Hunt par exemple. Et déjà cette fois là, nous nous demandions à qui ce genre d’ajout peur bien s’adresser. Est-ce que les joueurs qui sont passés à autre chose y trouveraient une motivation supplémentaire à relancer le titre, simplement pour y incarner Akuma ? Rien n’est moins sûr. Reste qu’il s’agit d’un petit bonbon gratuit que pourront apprécier les joueurs encore présent sur Monster Hunter Wilds, et sur un marché qui ne cesse de monétiser tout ce qui peut l’être, c’est toujours ça de pris.