Monster Hunter Wilds – Des records malgré les critiques

Une semaine après sa sortie et alors que notre test sera publié très bientôt, il est déjà l’heure des premiers bilans pour Monster Hunter Wilds. Et à première vue, tout semble aller pour le mieux pour le titre de Capcom. Le weekend dernier, il est devenu le huitième jeu de l’histoire de Steam à dépasser le million de joueurs en simultané sur 24h, avec un pic à 1,38 million.

La plate-forme se frotte d’ailleurs les mains. Grâce au succès de Monster Hunter Wilds, mais pas que (merci aux classiques Counter Strike 2, PUBG et Dota 2), elle peut se targuer d’avoir battu son propre record de connexions simultanées ce weekend. Imaginez donc, près de quarante-millions de joueurs étaient connectés en même temps. Bon, comme on peut faire dire aux chiffres à peu prés ce que l’on veut, notons tout de même que sur ces quarante millions, seuls douze millions étaient réellement actifs. Le reste: des joueurs connectés mais non actifs. Beau chiffre malgré tout.

Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos très gros monstres. Si le dernier né de la saga Monster Hunter semble très bien se vendre, réalise un lancement record sur Steam et que les critiques presses sont plutôt élogieuses, il ne jouit pourtant que de critiques joueurs moyennes sur la plate-forme.

Et contrairement à d’autres jeux, régulièrement bashés pour de mauvaises raisons, il semblerait bien que les commentaires négatifs ne s’apparentent pas à du review-bombing. La majorité des critiques négatives s’accordent sur un point: Monster Hunter Wilds serait loin d’être parfaitement optimisé sur PC, et de nombreux lags, bugs et temps de latence entacheraient l’expérience de jeu.

Personne ou presque ne remet en cause l’univers ou le gameplay qui ont toujours fait la force de la saga, mais l’aspect technique semble encore loin des attentes des joueurs. C’est l’un des nombreux paradoxes de la consommation du jeu vidéo à notre époque. Les joueurs se jettent day-one sur un produit pas entièrement fini, payé au prix fort, et on se retrouve avec un jeu finalement « moyen » qui atteint des sommets. C’est d’autant plus dommage que Monster Hunter Wilds semble une nouvelle fois faire preuve de qualités indéniables sur lesquelles les critiques sont unanimes.

Bien entendu, loin de nous l’idée de jeter la pierre aux joueurs. Qui n’est pas déjà tombé dans le piège de la promo à outrance, de la hype ou encore des versions deluxe avec accès anticipé ? Dans cette histoire, ce sont plutôt les décideurs, obligés de faire respecter des délais parfois intenables qui sont les coupables de lancer sur le marché des jeux non optimisés, manquant de respect à leur propre communauté.

Monster Hunter Wilds devrait très rapidement être patché pour régler une partie des problèmes attenant autant à des éléments de l’histoire qu’à l’optimisation visuelle. Capcom a d’ailleurs annoncé le lancement d’une première mise à jour demain mardi 4 mars. Au vu des critiques des joueurs PC, ce ne sera peut-être que le début.