Les robots de Mecha Break explosent tout sur Steam

Mecha Break, le jeu de combat de robots d’Amazing Seasun Games a attiré énormément de joueurs depuis la mise en ligne de sa bêta le week-end dernier. Le nombre de connexions s’est littéralement envolé, au point de voler la vedette aux pontes du moment comme Marvel Rivals.

Dans Mecha Break, les joueurs s’affrontent dans des combats nerveux, à la troisième personne, en 3v3 ou 6v6. Plusieurs modes de jeu sont disponibles (dans sa version bêta), dont du PVP et du PVE. Le titre possède une customisation poussée, que ce soit pour ses robots (armes, pièces d’armure, peinture, stickers) ou bien pour les pilotes (tenues, coiffures, accessoires, etc.). Le tout est accessible gratuitement.

Pas besoin de mettre la main à la poche pour s’essayer au titre. En revanche, ce sera pour débloquer de nouveaux mechas ou pour les customiser (avec votre pilote) qu’il faudra dépenser votre argent. Car qui dit free-to-play, dit forcément microtransactions, et des microtransactions, le jeu en est truffé.

Ce qui n’a pas découragé les joueurs de se réunir en nombre. Le succès a été tel que le pic a atteint plus de 317 000 joueurs connectés en simultané. Une prouesse pour Mecha Break qui parvient même à dépasser de gros jeux comme Marvel Rivals ou Kingdom Come Deliverance 2.

Malheureusement tout n’est pas rose. Si le titre suscite un fort engouement, les critiques sur Steam sont, elles, plutôt négatives. La première raison de ces mauvais retours correspond au crash des serveurs suite aux nombreuses connexions. Beaucoup de joueurs ne parvenaient pas à se connecter à la bêta et ont décidé de s’adonner au review bombing pour évacuer leur frustration.

La seconde raison, plus sensée, concerne sa dimension pay-to-win qui avantagerait les joueurs prêts à investir leur argent dans des mechas plus puissants, ce qui casserait l’équilibrage des affrontements. Ceux voulant profiter du titre gratuitement ne pourraient donc pas pleinement rivaliser avec ceux qui paient, à moins de farmer pendant des heures.

Si le jeu d’Amazing Seasun Games suscite un fort engouement pour l’instant avec son gameplay nerveux et sa customisation poussée, il est probable que sa dimension pay-to-win et ses nombreuses microtransactions lassent rapidement les joueurs. Ce qui serait dommage, vu le potentiel du jeu. Attendons donc de voir quelle direction le titre va prendre et comment il va évoluer. Pour le moment, si vous aimez les jeux en ligne, les combats de mechas, et que vous souhaitez vous faire votre propre avis, la bêta est toujours disponible.