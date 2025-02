Gundam SEED : Battle Destiny Remastered – Enfin une arrivée en occident !

Voir un jeu Gundam paraître sur nos plateformes ne constitue généralement pas une surprise. La licence ayant une certaine réputation, il est plus que normal que Bandai Namco capitalise dessus. D’ailleurs, le dernier titre en date (Gundam Breaker 4) a paru il n’y a pas une année. Pas de quoi s’étonner donc… Quoique l’annonce aujourd’hui faite par le groupe japonais attire certainement notre attention.

En effet, la prochaine sortie tout juste programmée par la firme a une certaine particularité : il est loin d’être ce que l’on peut appeler « nouveau ». Pour cause, Gundam Seed : Battle Destiny (c’est son nom) franchit cette année le seuil de ses treize années d’existence. Il n’empêche qu’à nos yeux il revêtira bel et bien un caractère inédit. Car, mis à part les PS Vita japonaise, ce chapitre Gundam n’a encore jamais eu l’occasion de rejoindre d’autres contrées ou plateformes.

Un retard qui sera rattrapé le 22 mai prochain où le titre se proposera enfin sur PC et Switch. Quant à une parution PlayStation, il semble qu’il n’en ait aucune de prévue. Une absence qui questionnera sans aucune doute : oui, n’est-il pas curieux qu’un jeu PS Vita ne puisse être accueilli par les consoles du même constructeur ? Mais peut-être que cela viendra tôt ou tard… Il n’y aura plus qu’à rester sur nos positions et attendre une éventuelle annonce.

Toujours est-il que Gundam Seed : Battle Destiny Remastered offrira une magnifique opportunité aux fans de la saga de se plonger dans cette aventure, en plus de venir en quelque sorte célébrer le 45ème anniversaire de la série. Certes, depuis 2012, les mécaniques auront pris un coup de vieux, rendant dès lors la proposition de Bandai Namco comme quelque peu surannée. Cependant, on pourra compter sur les petites améliorations prévues et pensées pour moderniser l’expérience.

Cela se traduira, par exemple, par l’ajout d’une nouvelle interface ou encore d’un système de verrouillage retravaillé pour l’occasion. Des apports sans doute bienvenus, mais probablement bien maigres pour parler de transformation. Qu’à cela ne tienne, le contenu (parmi lequel compteront plus de 100 mobiles suit) devrait suffisamment satisfaire le fan de la franchise SEED.