Goldorak – Le nouvel anime, outil soft-power d’Arabie Saoudite ?

S’il n’a jamais vraiment quitté le cœur des fans (ainsi qu’en atteste la cote des produits dérivés, en augmentation permanente depuis toujours), Goldorak est ces derniers mois de retour dans l’actualité à un niveau que l’on n’avait pas connu depuis l’arrivée du robot géant à la télé française, en 1978.

Après de nouvelles aventures en B.D. plusieurs fois rééditée, une expo longuement prolongée (Goldorak Xperienz, qui a squatté la Maison du Japon puis a été hébergée par la Mairie du IXème), des soirées spéciales au Grand Rex, un jeu vidéo évènement (bien que tièdement accueilli), c’est la nouvelle série d’animation inédite, Grendizer U, qui est attendue de pied ferme par tous les fans.

Les designs des personnages avaient déjà créé une petite polémique, avec un Actarus/Duke Fleed au look trop ado au goût de certains, mais qui respectait mieux le personnage originel selon d’autres. On était alors impatient d’en savoir plus sur ce nouvel anime. Et une tonne d’infos est arrivée de la production, à commencer par un nouveau trailer.

La bande-annonce en question est en fait l’opening de ce nouvel anime, et contient beaucoup d’information sur ce qu’on peut en attendre. Le design de Goldorak, d’abord, est très réussi : modernisé juste ce qu’il faut, un peu plus plus élancé, mais avec un vrai respect du design original, qu’il aurait été de toute façon compliqué de trop modifier : si Goldorak est « culte », rappelons que l’adjectif tire son origine du vocabulaire religieux ; et l’allure du robot a tout d’un dogme !

On y aperçoit aussi Mazinger, « cousin » de Goldo également créé par Go Nagai, et surtout « vraie » star de la famille au Japon. Mais surtout, on découvre des forces de Vega et des Golgoths au dessin beaucoup plus agressif que dans la série originale. Fini la bonhommie et les formes arrondies, les mechas des forces ennemies affichent désormais un look bien plus menaçant !

C’est Manga Production, société basée en Arabie Saoudite, qui chapeaute cette nouvelle production avec des partenaires japonais à la réalisation. On apprend ainsi dans le communiqué de presse accompagnant ce dernier trailer que l’action de la série se situera en France, en Italie (les deux pays ou Goldorak est le plus populaire), et … en Arabie Saoudite.

On sait que le Royaume a investi beaucoup de capitaux ces dernières années dans la culture « weeb ». L’Arabie Saoudite possède entre autres désormais SNK, et une belle poignée d’actions Nintendo. Manga Production proposait jusque là des productions au look inspirée des animes japonais, mais racontant des histoires inspirées de la culture locale (Future’s Folktales, basé sur les contes arabes traditionnels…). Alors ce nouvel anime Goldorak va-t-il servir de Cheval de Troie pour installer une sorte de soft power saoudien ?

Les mangas, animes et jeux vidéo, mais aussi la j-pop, ont avec beaucoup de succès aidé à donner une image cool du Japon, un pays pourtant assez réactionnaire, surtout en comparaison avec nos sociétés européennes. « Cool Japan » est d’ailleurs le nom d’un programme économique du gouvernement japonais pour profiter de cette image. Manga Production est ainsi présenté sur son site web, manga.com.sa :

« Manga Productions est une filière de la Fondation « Misk » de Mohammed bin Salman au Royame d’Arabie Saoudite. Elle se concentre sur la production d’animations et le développement de jeux vidéo, avec un contenu créatif et positif visant différentes strates de la société, locale comme internationale.

Manga Productions a pour objectif de lancer plusieurs projets d’animations et de jeux vidéo pour promouvoir les idées de l’Arabie Saoudite et d’autres pays, et faire passer des messages via des productions uniques et professionnelles »

On ne va pas bouder notre plaisir, et on sera au rendez-vous de la nouvelle série Goldorak/Grendizer U, prévue pour être diffusée dès juillet 2024. Mais contrairement au Cheval de Troie, on sait déjà qu’il y a un pilote dans le Robot Géant…